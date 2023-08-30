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Крал на бомбоубежищах: на Одесчине задержали горе-чиновника

30 августа 2023 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области задержан чиновник-взяточник
Вещественные доказательства с поличным. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Служба безопасности Украины в Одесской области разоблачила главу одной из объединенных территориальных общин в коррупции. Мужчина незаконно присвоил средства во время тендеров на капитальные и текущие ремонты местного бомбоубежища.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины в Одесской области.

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По информации работников, СБУ глава одной из территориальных общин Березовского района Одесской области оказывает неправомерное влияние на ход и результаты тендеров.

СБУ работает с поличным. Фото: СБУ

Детали схемы

Чиновник требовал взятки от представителей коммерческой структуры при содействии в победе в открытом конкурсе на Prozorro. Муж обещал выбрать именно этого подрядчика за "благодарность" в размере 100 тысяч гривен, что составляет 10% от общей суммы, выделенной на проведение ремонта. В случае отказа уплаты "дань" чиновник угрожал сделать невозможным дальнейшее участие подрядчика в тендерах и отказывать ему в заключении с ним прямых договоров по другим ремонтным и строительным работам.

Кроме того, установлено, что ремонтные работы в указанном бомбоубежище фактически проведены в конце 2022 года.

Часть взятки, изъятая у чиновника. Фото: СБУ
Деньги хранились по месту жительства. Фото: СБУ

Какое наказание грозит должностному лицу

В настоящее время горе-чиновник задержан во время получения первой части денег, ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение неправомерной выгоды). Мужчине грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Следствие продолжается.

Напомним, на Днепропетровщине руководство воинской части организовало сделку с присвоением денежного довольствия воинов ВСУ. В настоящее время ДБР завершило досудебное расследование.

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