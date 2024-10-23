В Одесі батько жорстоко побив двомісячну дівчинку

Кричала й не хотіла їсти — в Одесі батько звіряче побив двомісячну дитину
Чоловік жорстоко побив власну доньку віком 2,5 місяця. Тепер дитина у лікарні у комі, а батька розшукує поліція.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у середу, 23 жовтня.
Що сталося
Інцидент стався на проспекті Шевченка. За попередніми даними, чоловік бив дівчинку щоразу, коли вона кричала і відмовлялася їсти. Самопочуття дитини ставало дедалі гіршим, і мати викликала "швидку".
Медики діагностували у малечі кому, крововилив у мозок, набряк мозку, забій легень і переломи ребер.
Жінка не заважала чоловікові чинити насильство. За її словами, вона боялася, що він вдарить і її.
Цивільна подружня пара раніше у поле зору поліції та служби у справах дітей не потрапляла. Окрім донечки, вони мають дворічного сина, якого батько, за попередніми даними, також бив. Наразі хлопчика обстежують лікарі, у нього, попередньо, закритий перелом стегна.
Затриманому загрожує до восьми років ув'язнення.
Нагадаємо, в інтернаті у Закарпатті знущалися з вихованців. Їх били й змушували працювати.
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