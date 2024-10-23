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Кричала и не хотела есть — в Одессе отец зверски избил двухмесячного ребенка

23 октября 2024 13:27
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе отец жестоко избил двухмесячную девочку
Полицейские ведут задержанного. Фото: полиция Одесчины
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Мужчина жестоко избил собственную дочь в возрасте 2,5 месяца. Теперь ребенок в больнице в коме, а отца разыскивает полиция.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в среду, 23 октября.

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Что произошло

Инцидент произошел на проспекте Шевченко. По предварительным данным, мужчина избивал девочку каждый раз, когда она кричала и отказывалась есть. Самочувствие ребенка становилось все хуже, и мать вызывала скорую.

Медики диагностировали у малыша ком, кровоизлияние в мозг, отек мозга, ушиб легких и переломы ребер.

Женщина не мешала мужчине совершать насилие. По ее словам она боялась, что он ударит и ее.

Гражданская супружеская пара ранее в поле зрения полиции и службы по делам детей не попадала. Кроме дочери, у них есть двухлетний сын, которого отец, по предварительным данным, также избивал. Сейчас мальчика обследуют врачи, у него предварительно закрытый перелом бедра.

Задержанному грозит до восьми лет заключения.

Напомним, в интернате в Закарпатье издевались над воспитанниками. Их избивали и заставляли работать.

Также мы писали о том, как киевские медики спасли маленького одессита. Ему поставили несовместимый с жизнью диагноз, но благодаря профессионализму и настойчивости врачей мальчик будет жить.

полиция Одесса домашнее насилие Новости Одессы дети

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