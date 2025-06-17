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Головна Одеса Крим без води — РФ довела півострів до екологічної кризи

Крим без води — РФ довела півострів до екологічної кризи

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Дата публікації: 17 червня 2025 10:43
Окупанти довели Крим до екологічної кризи - міліють водосховища і не вистачає води
Канал Тайганського водосховища. Фото: Крим.Реалії
Ключові моменти Знищення екосистеми

За травень кримські водосховища втратили 11 мільйонів кубометрів води. Найбільше з них постраждало Тайганське, яке забезпечувало водой частину півострова. Однак окупаційна влада не вживає ніяких заходів, аби запобігти екологічній катастрофі.

Про це на умовах анонімності повідомив місцевий краєзнавець журналістам видання Крим.Реалії.

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Знищення екосистеми

Кромка води у Тайганському водосховищі пішла далеко від греблі, і зараз ця водойма більше нагадує невеличкий ставок. У посушливих умовах, що склалися цього року, саме воно живило системи Північно-Кримського каналу для водозабезпечення Східного Криму.

"Нинішнього року погіршення гідрологічної ситуації у верхів'ях басейну річки Біюк-Карасу негативно позначилося на запасах води у Тайганському водосховищі. З червня Тайганське водосховище залишилося без корисного обсягу, скидання води в таких умовах неможливе. Опади, що пройшли в середині червня, не вплинули на поповнення запасів у водосховищах",— каже кримський краєзнавець на умовах анонімності.

Додамо, під час курортного сезону, за заявами окупаційної влади, Крим буде забезпечено питною водою лише на 60%. Безперебійно постачати її планують лише на Південний берег півострова та на всі курортні міста.

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Обміління водосховища. Фото: Крим.Реалії

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як окупанти в Криму відбирають храм у католиків. А також про новий спосіб постачати воду на півострів.

Одеса Крим вода Новини Одеси водосховище
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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