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Главная Одесса Крым без воды — РФ довела полуостров до экологического кризиса

Крым без воды — РФ довела полуостров до экологического кризиса

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 10:43
Оккупанты довели Крым до экологического кризиса - мелеют водохранилища и не хватает воды
Канал Тайганского водохранилища. Фото: Крым.Реалии
Ключові моменти Уничтожение экосистемы

За май крымские водохранилища потеряли 11 миллионов кубометров воды. Больше всего из них пострадало Тайганское, которое обеспечивало жидкостью часть полуострова. Однако оккупационная власть не принимает никаких мер, чтобы предотвратить экологическую катастрофу.

Об этом на условиях анонимности сообщил местный краевед журналистам издания Крым.Реалии.

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Уничтожение экосистемы

Кромка воды в Тайганском водохранилище ушла далеко от плотины и сейчас этот водоем больше напоминает небольшой пруд. В засушливых условиях, сложившихся в этом году, именно оно питало системы Северо-Крымского канала для водоснабжения Восточного Крыма.

"В нынешнем году ухудшение гидрологической ситуации в верховьях бассейна реки Биюк-Карасу негативно сказалось на запасах воды в Тайганском водохранилище. С июня Тайганское водохранилище осталось без полезного объема, сброс воды в таких условиях невозможен. Осадки, прошедшие в середине июня, не повлияли на пополнение запасов в водохранилищах",— говорит крымский краевед на условиях анонимности.

Добавим, во время курортного сезона, по заявлениям оккупационных властей, Крым будет обеспечен питьевой водой лишь на 60%. Бесперебойно поставлять жидкость планируют только на Южный берег полуострова и на все курортные города.

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Обмеление водохранилища. Фото: Крым.Реалии

Напомним, недавно мы писали о том, как оккупанты в Крыму отбирают храм у католиков. А также о новом способе поставлять воду на полуостров.

Одесса Крым вода Новости Одессы водохранилище
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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