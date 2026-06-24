Крим може стати островом після атак ЗСУ: порушено логістику РФ

Кримський міст. Фото ілюстративне: російські ЗМІ

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Серія ударів по мостах, логістичних вузлах та об'єктах інфраструктури в окупованому Криму може суттєво ускладнити постачання російських військ. Кримський міст залишається важливим маршрутом для окупантів, хоча його використовують значно обережніше, ніж раніше. Водночас українські сили дедалі частіше завдають ударів по ключових транспортних артеріях півострова. Це може вплинути на подальші дії російського угруповання на півдні України.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів капітан 1 рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ (2004-2020 рр.) Андрій Риженко.

Міст під охороною

Андрій Риженко наголошує, що Кримський міст досі використовується для перевезення вантажів. Хоча основні потоки постачання проходять іншими маршрутами, переправа залишається важливим елементом російської логістики. Саме тому окупанти зосередили навколо неї значні сили протиповітряної оборони, кораблі, катери та авіацію. Попри це, українські удари дедалі частіше досягають об'єктів поблизу мосту.

"Состави йдуть, але не так багато, як вони хотіли, і дуже обережно. Вони стягнули туди величезну кількість засобів ППО, кораблі, катери й авіацію для охорони мосту, тому захист там дуже сильний", — зазначив Андрій Риженко.

Ключова гілка

Останні удари по залізничній інфраструктурі Криму, на думку експерта, мають особливе значення. Йдеться насамперед про маршрут між Керчю та Джанкоєм, через який проходила значна частина військових вантажів. Важливу роль відіграє і Феодосія, де розташована одна з найбільших нафтобаз півострова. Саме тому атаки по цих об'єктах можуть створювати серйозні труднощі для забезпечення окупаційних сил.

"Гілка між Керчю та Джанкоєм є ключовою, через неї перекидалася більшість вантажів. А повідомлення про десятки вибухів свідчать, що Сили оборони вже мають можливості завдавати дуже серйозних ударів по таких цілях", — пояснив експерт.

Наступний етап

Риженко вважає, що удари по логістиці мають значення не самі по собі, а як частина ширшого плану. За його словами, руйнування транспортних маршрутів створює умови для подальших дій та послаблює противника. Логістика є однією з головних складових ведення війни, без якої армія не може ефективно діяти. Саме тому боротьба за транспортні шляхи має стратегічне значення.

"Логістика — це критично важлива бойова функція. Якщо вона перестає працювати, військовий організм не може нормально існувати. Саме тому такі удари можуть стати важливим інструментом тиску на противника", — наголосив Андрій Риженко.

Для чого це робиться

Експерт переконаний, що всі останні удари по Криму повинні бути частиною чіткої та послідовної стратегії. Він зазначає, що головною метою залишається не саме знищення окремих об'єктів, а звільнення українських територій та відновлення нормального функціонування економіки й судноплавства. Водночас Риженко застерігає від надмірного оптимізму, оскільки російська сторона намагається відновлювати пошкоджену інфраструктуру. Саме тому важливо використовувати створені можливості для наступних кроків.

"Треба використовувати цей момент і переходити до наступної фази. Я переконаний, що такий план є, і він спрямований на звільнення територій, відновлення судноплавства та можливостей економіки", — підсумував експерт.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські Сили оборони системно атакують логістичні маршрути та об'єкти, які забезпечують окупаційну армію, зокрема в Криму. Для цього використовують різні засоби ураження, серед яких дедалі більшу роль відіграють безпілотники. Водночас військові продовжують шукати нові способи послаблення можливостей противника.

Також Новини.LIVE писали, що Сили спеціальних операцій України знищили залізничний міст через Північно-Кримський канал на тимчасово окупованій території Криму. Споруду російські війська використовували для військових перевезень та забезпечення логістики окупаційних підрозділів.