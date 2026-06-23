Крим опинився під тиском: логістика РФ тріщить по швах

Кримській міст. Фото ілюстративне: росЗМІ

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Удари по об'єктах у Криму та поблизу Керченської протоки продовжують послаблювати російську логістику на окупованому півострові. Цей процес триває вже не перший рік і поступово скорочує можливості ворога. Особливу увагу привертають атаки по об'єктах з обох боків Керченської протоки. Завдання щодо Кримського мосту залишається актуальним.

Про це в ефірі Вечір.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Логістика під ударом

Останні удари по нафтобазі в Керчі, військовій інфраструктурі та засобах протиповітряної оборони стали частиною ширшої кампанії зі зменшення російських можливостей у Криму. За словами речника ВМС України Дмитра Плетенчука, особливе значення має те, що атаки відбулися по обидва боки Керченської протоки. Це впливає на забезпечення російських військ і ускладнює роботу логістичних маршрутів, які використовуються для підтримки угруповання на півострові. Такі дії, на його думку, мають прямий вплив на військовий потенціал окупаційних сил.

"Відрізання півострова Крим від російської логістики триває планово. Враховуючи кількість військових об'єктів на півострові, це має зменшити спроможності ворога щодо контролю Азово-Чорноморського регіону та нанесення ударів по материковій частині України", — сказав Дмитро Плетенчук.

Багаторічний процес

У ВМС нагадують, що проблеми з логістикою в Криму почалися не сьогодні. За останні роки російська сторона втратила частину морських шляхів постачання, а також зіткнулася з труднощами у використанні великих десантних кораблів і поромів. Паралельно українські сили регулярно завдавали ударів по системах ППО на півострові. Усе це поступово створювало для окупантів дедалі більше обмежень.

"Спочатку зникли великі десантні кораблі як елемент військово-морської логістики. Потім виникли проблеми з поромами, а засоби ППО в Криму знищувалися місяцями. Це один великий процес, який триває вже давно", — пояснив речник ВМС.

Міст під питанням

За словами Плетенчука, росіяни нині використовують Кримський міст не в тому обсязі, на який розраховували під час будівництва. Однією з причин можуть бути наслідки попередніх ударів. Він припустив, що в майбутньому окупанти можуть спробувати активніше використовувати переправу для перевезення пального та важкої техніки.

"Ймовірно, у них є технічні складнощі. Попередні пошкодження мосту можуть даватися взнаки, і тоді ситуація для них виглядає навіть гірше, ніж може здаватися зараз", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Складна ціль

Речник ВМС підкреслив, що будь-який великий міст є надзвичайно стійкою спорудою, для ураження якої потрібні потужні засоби. Крім того, протягом тривалого часу Кримський міст прикривала насичена система протиповітряної оборони. Водночас останні події свідчать, що ефективність цього захисту може поступово знижуватися.

"Будь-який мостовий перехід — це дуже стійка споруда. Але багатомісячна робота зі зменшення потенціалу російської ППО в Криму, ймовірно, вже приносить свої результати", — сказав Плетенчук.

Завдання залишається

У ВМС наголошують, що питання Кримського мосту не втратило актуальності. За словами Плетенчука, ця споруда від самого початку розглядалася як військова ціль через її роль у забезпеченні російських військ на окупованому півострові. Тому завдання щодо її ураження ніхто не скасовував.

"Це завдання ніхто не знімав. Не стоїть питання, чи визначений міст ціллю — він був визначений як ціль одразу після появи", — наголосив речник ВМС.

Небезпечний сезон

Після серії ударів по військових та паливних об'єктах у Криму в українському Міноборони заявили про фактичне завершення туристичного сезону на півострові. Плетенчук зазначив, що навіть представники окупаційної влади почали відкрито говорити про проблеми з паливом. Попри це, охочих відпочивати в Криму не меншає. Водночас українцям, які залишаються на окупованій території, радять бути максимально обережними.

"Це вже не перший вибуховий сезон у Криму. Нашим громадянам варто триматися якомога далі від військових об'єктів та інфраструктури, яка використовується окупаційними силами", — підсумував Дмитро Плетенчук.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські Сили оборони системно атакують логістичні маршрути та об'єкти, які забезпечують окупаційну армію, зокрема в Криму. Для цього використовують різні засоби ураження, серед яких дедалі більшу роль відіграють безпілотники. Водночас військові продовжують шукати нові способи послаблення можливостей противника.

Також Новини.LIVE писали, що останніми днями у медіа та соцмережах активно поширювалися повідомлення про можливу висадку українського десанту в Криму. Водночас у ВМС наголошують, що подібні операції є одними з найскладніших у сучасній війні. Для їх проведення необхідні зовсім інші умови на фронті, ніж існують зараз.