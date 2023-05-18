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Крим став "центром евакуації" для росіян, — Гуменюк

18 травня 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Крим став "центром евакуації" для росіян, — Гуменюк
Кримський міст. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Окупанти почали виїжджати з тимчасово окупованого Криму. Крім того, росіяни намагаються й "замести" за собою сліди. 

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Навряд чи Крим в них це центр оборони, скоріш ха все це в них “центр евакуації”. Тому що все дуже схоже на те, що вони збирають речі і вивчають приказку "Чемодан, вокзал, Росія". Бо те, що ми спостерігаємо, що відбувається з окупаційною владою, воно точно вкладається в ці напрямки", — сказала Наталя Гуменюк.

Як додала речниця ОК "Південь", росіяни намагаються вивозити з Криму й документацію. А це означає, що вони відчувають, що покарання неминуче і сліди злочину треба замітати.

Зазначимо, росіяни намагаються залучити до оборони Криму воїнів-"афганців". Але ветерани тієї загарбницької війни СРСР переважно відмовляються від участі у "загонах оборони".

Тим часом у четвер, 18 травня, в Криму біля Сімферополя підірвали залізницю. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов прокоментував інцидент. Деталі в матеріалі.

Нагадаємо, російські військові продовжують порушувати принципи та правила ведення війни. Окупанти під приводом "евакуації" людей у Крим, створюють з них "живий щит".

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