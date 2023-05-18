Крым стал "центром эвакуации" для россиян, — Гуменюк

Крымский мост. Фото: pixabay

Оккупанты начали выезжать из временно оккупированного Крыма. Кроме того, россияне пытаются и "замести" за собой следы.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Читайте также:

"Вряд ли Крым у них это центр обороны, скорее всего это у них "центр эвакуации". Потому что все очень похоже на то, что они собирают вещи и изучают поговорку "Чемодан, вокзал, Россия". Потому что то, что мы наблюдаем, что происходит с оккупационными властями, оно точно вкладывается в эти направления", — сказала Наталья Гуменюк.

Как добавила пресс-секретарь ОК "Юг", россияне пытаются вывозить из Крыма и документацию. А это значит, что они чувствуют, что наказание неизбежно и следы преступления следует заметать.

Отметим, россияне пытаются привлечь к обороне Крыма воинов-афганцев. Но ветераны той захватнической войны СССР в основном отказываются от участия в "отрядах обороны".

Тем временем в четверг, 18 мая, в Крыму возле Симферополя взорвали железную дорогу. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал инцидент. Подробности в материале.



Напомним, российские военные продолжают нарушать принципы и правила ведения войны. Оккупанты под предлогом "эвакуации" людей в Крым, создают из них "живой щит".