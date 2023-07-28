Кримінальний авторитет намагався "віджати" бізнес одеських підприємців

Злочинці відібрали в одеський підприємців авто. Фото: ГУНП в Одеській області

Поліцейські Одеської області розкрили справу, пов'язану зі злочинною групою, яка звернулася до впливового кримінального авторитета з метою захопити родинний бізнес одеських підприємців. За допомогою фізичних погроз, відбирання майна та насильства правопорушники змусили сім'ю підприємців передати контроль над підприємством "вору в законі".

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Злочинна група діяла під керівництвом однієї знайомої сім'ї підприємців. Ця жінка довгий час працювала в бізнесі родини та брала активну участь у його управлінні. Однак, коли вона зрозуміла, що не має законних підстав для захоплення бізнесу, вона вирішила використати кримінальні методи.

Заради своїх намірів вона звернулася до "вора в законі", який був впливовою фігурою в кримінальному світі. Той залучив інших членів злочинної групи, які почали тиснути на родину підприємців. Спочатку, вони застосовували погрози та вимагали неіснуючих боргів, потім злочинці відібрали автомобіль та навіть здійснили напад на голову родини. Під постійним тиском потерпілі змушені були залучити до бізнесу знайому злочинця, а згодом втратили контроль над компанією.

Яке покарання чекає на злочинну групу

Правоохоронці оголосили підозри замовниці злочину, "вору в законі" та іншим учасникам групи за кількома статтями Кримінального кодексу України. Якщо винність злочинців буде доведена в суді, на жінку чекає до семи років ув'язнення з конфіскацією майна або без неї, на "кримінального авторитета" — до десяти років з конфіскацією майна, а іншим учасникам групи може загрожувати до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна або без таких наслідків.

Нагадаємо, в Одесі затримали іноземця-злочинця, який є у санкційних списках Ради нацбезпеки (РНБО). Наразі чоловік перебуває у пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Вирішується питання про його подальшу депортацію.