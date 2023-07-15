В Одесі затримали кримінального авторитета

Затримання Садіка Мерзоєва. Фото: Нацполіція

В Одесі затримали іноземця-злочинця, який є у санкційних списках Ради нацбезпеки (РНБО). Наразі чоловік перебуває у пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Вирішується питання про його подальшу депортацію.

Про це повідомили у пресслужбі Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

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За інформацією правоохорнців, Садік Мерзоєв, раніше судимий за злочини, пов’язані з незаконним обігом зброї та наркотиків. Він погоджував свою діяльність із "злодієм у законі" на прізвисько "Лавасогли-Батумський".

"33-річний уродженець Азербайджану проживав у Одеській області, час від часу змінюючи місця перебування. Фігурант позиціонував себе як "смотрящий" за діаспорою в Одесі та області", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про злочинця

У 2017 році за незаконне зберігання наркотиків та вогнепальної зброї суд засудив Садіка Мерзоєва до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном на один рік та три місяці. Перебуваючи на випробувальному терміні, іноземець у 2018 році побив представника громадської організації. Суворівський районний суд Одеси взяв його під варту, але згодом змінив запобіжний захід на домашній арешт під заставу 4 млн грн.

У 2020 році Садіка затримали зі зброєю в автомобілі, яка виявилася викраденою в одній із військових частин. А згодом учасників його угруповання затримали на спробі викрадення людини.

Нагадаємо, прокуратура в Одеській області повідомила про підозру чотирьом особам, які мають зв'язок зі схемою незаконного заволодіння земельними ділянками та фальсифікацією документів. Серед підозрюваних є колишній депутат Затоківської селищної ради.