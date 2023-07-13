Вкрав земель на 15 мільйонів: СБУ затримала ексдепутата з Одещини
Прокуратура в Одеській області повідомила про підозру 4 особам, які мають зв'язок зі схемою незаконного заволодіння земельними ділянками та фальсифікацією документів. Серед підозрюваних є колишній депутат Затоківської селищної ради.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Деталі схеми захоплення землі
За даними слідства, група, яку очолював колишній депутат, незаконно забрала собі 15 земельних ділянок у селищі Затока. Для здійснення схеми, вони підробляли рішення сесій місцевих рад.
Крім того, підозрювані залучали землевпорядні організації та держреєстраторів, які брали участь у створенні підроблених документів та реєстрації прав власності на землю. Громадяни, які отримували мізерну винагороду, надавали свої особисті документи для оформлення земельних ділянок.
Після завершення війни, підозрювані мали намір продати частину землі та використати іншу для своїх потреб у сфері готельного бізнесу. Загальна ринкова вартість земельних ділянок оцінюється приблизно у 15 мільйонів гривень.
Обшуки СБУ
Правоохоронні органи провели обшуки, під час яких вилучили підроблені печатки, комп'ютерну техніку та документацію, що є доказами незаконної схеми заволодіння земельними ділянками. Земельні ділянки були заблоковані арештом, а будь-які реєстраційні дії на них заборонені.
Яке покарання чекає на ексдепутати та його спільників
За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури 4 членам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у шахрайському заволодінні земельними ділянками, фальсифікації документів та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України).
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, Служба безпеки України розкрила ще один злочин депутата Одеської обласної ради та його дружини, пов'язаний з корупцією. Раніше ця пара була викрита у справі рейдерського захоплення земельних ділянок у регіоні.