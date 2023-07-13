Вкрав земель на 15 мільйонів: СБУ затримала ексдепутата з Одещини

Затримання учасника схеми. Фото: Офіс генерального прокурора

Прокуратура в Одеській області повідомила про підозру 4 особам, які мають зв'язок зі схемою незаконного заволодіння земельними ділянками та фальсифікацією документів. Серед підозрюваних є колишній депутат Затоківської селищної ради.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Деталі схеми захоплення землі

За даними слідства, група, яку очолював колишній депутат, незаконно забрала собі 15 земельних ділянок у селищі Затока. Для здійснення схеми, вони підробляли рішення сесій місцевих рад.

Крім того, підозрювані залучали землевпорядні організації та держреєстраторів, які брали участь у створенні підроблених документів та реєстрації прав власності на землю. Громадяни, які отримували мізерну винагороду, надавали свої особисті документи для оформлення земельних ділянок.

Розташування вкрадених земель. Фото: Офіс генерального прокурора

Після завершення війни, підозрювані мали намір продати частину землі та використати іншу для своїх потреб у сфері готельного бізнесу. Загальна ринкова вартість земельних ділянок оцінюється приблизно у 15 мільйонів гривень.

Обшуки СБУ

Правоохоронні органи провели обшуки, під час яких вилучили підроблені печатки, комп'ютерну техніку та документацію, що є доказами незаконної схеми заволодіння земельними ділянками. Земельні ділянки були заблоковані арештом, а будь-які реєстраційні дії на них заборонені.

Служба безпеки проводить обшуки. Фото: СБУ

Яке покарання чекає на ексдепутати та його спільників

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури 4 членам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у шахрайському заволодінні земельними ділянками, фальсифікації документів та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України розкрила ще один злочин депутата Одеської обласної ради та його дружини, пов'язаний з корупцією. Раніше ця пара була викрита у справі рейдерського захоплення земельних ділянок у регіоні.