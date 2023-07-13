Украл земель на 15 миллионов: СБУ задержала эксдепутата из Одесчины

Задержание участника схемы. Фото: Офис генерального прокурора

Прокуратура в Одесской области сообщила о подозрении 4 лицам, имеющим связь со схемой незаконного завладения земельными участками и подлогом документов. Среди подозреваемых есть бывший депутат Затоковского поселкового совета.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Детали схемы захвата земли

По данным следствия, группа, возглавляемая бывшим депутатом, незаконно забрала себе 15 земельных участков в поселке Затока. Для осуществления схемы они подделывали решение сессий местных советов.

Кроме того, подозреваемые привлекали землеустроительные организации и госрегистраторы, участвовавшие в создании поддельных документов и регистрации прав собственности на землю. Граждане, получавшие мизерное вознаграждение, предоставляли свои личные документы для оформления земельных участков.

Расположение украденных земель. Фото: Офис генерального прокурора

По окончании войны подозреваемые намеревались продать часть земли и использовать другую для своих нужд в сфере гостиничного бизнеса. Общая рыночная стоимость земельных участков оценивается примерно в 15 миллионов гривен.

Обыски СБУ

Правоохранительные органы провели обыски, в ходе которых изъяли поддельные печати, компьютерную технику и документацию, являющиеся доказательствами незаконной схемы завладения земельными участками. Земельные участки были заблокированы арестом, а какие-либо регистрационные действия на них запрещены.

Служба безопасности производит обыски. Фото: СБУ

Какое наказание ждет эксдепутаты и его сообщников

При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры 4 членам организованной преступной группы сообщено о подозрении в мошенническом завладении земельными участками, фальсификации документов и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 35. ч. 3 ст.209 УК Украины).

Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех участников преступления. Злоумышленникам грозит до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины раскрыла еще одно преступление депутата Одесского областного совета и его супруги, связанное с коррупцией. Ранее эта пара была уличена в деле рейдерского захвата земельных участков в регионе.