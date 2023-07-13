Украл земель на 15 миллионов: СБУ задержала эксдепутата из Одесчины
Прокуратура в Одесской области сообщила о подозрении 4 лицам, имеющим связь со схемой незаконного завладения земельными участками и подлогом документов. Среди подозреваемых есть бывший депутат Затоковского поселкового совета.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Детали схемы захвата земли
По данным следствия, группа, возглавляемая бывшим депутатом, незаконно забрала себе 15 земельных участков в поселке Затока. Для осуществления схемы они подделывали решение сессий местных советов.
Кроме того, подозреваемые привлекали землеустроительные организации и госрегистраторы, участвовавшие в создании поддельных документов и регистрации прав собственности на землю. Граждане, получавшие мизерное вознаграждение, предоставляли свои личные документы для оформления земельных участков.
По окончании войны подозреваемые намеревались продать часть земли и использовать другую для своих нужд в сфере гостиничного бизнеса. Общая рыночная стоимость земельных участков оценивается примерно в 15 миллионов гривен.
Обыски СБУ
Правоохранительные органы провели обыски, в ходе которых изъяли поддельные печати, компьютерную технику и документацию, являющиеся доказательствами незаконной схемы завладения земельными участками. Земельные участки были заблокированы арестом, а какие-либо регистрационные действия на них запрещены.
Какое наказание ждет эксдепутаты и его сообщников
При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры 4 членам организованной преступной группы сообщено о подозрении в мошенническом завладении земельными участками, фальсификации документов и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 35. ч. 3 ст.209 УК Украины).
Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех участников преступления. Злоумышленникам грозит до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, Служба безопасности Украины раскрыла еще одно преступление депутата Одесского областного совета и его супруги, связанное с коррупцией. Ранее эта пара была уличена в деле рейдерского захвата земельных участков в регионе.