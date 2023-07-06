"Сімейний бізнес": депутат Одеської облради та його дружина вкрали 24 мільйони

Затримання корупціонерів. Фото: СБУ

Служба безпеки України розкрила ще один злочин депутата Одеської обласної ради та його дружини, пов'язаний з корупцією. Раніше ця пара була викрита у справі рейдерського захоплення земельних ділянок у регіоні.

Про це повідомляє Управління СБУ в Одеській області.

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Збитки у 24 мільйони

Наразі встановлено, що сімейна пара привласнила бюджетні кошти, призначені на ремонт та будівництво об'єктів комунальної та соціальної інфраструктури протягом періоду з 2017 по 2021 рік.

Зокрема, ці депутат та його дружина зловживали підрядами на будівництво дитячого садка та встановлення вуличного освітлення в 11 населених пунктах Одеської області. В результаті цих дій завдали збитків державі на понад 24 млн гривень.

Хто входив до складу злочинної групи

За даними слідства, вони були частиною організованої злочинної групи, до якої входив директор будівельної компанії, яка була під контролем пари, а також голів сільських рад.

Депутат та його дружина координували укладання договорів між сільськими радами та підрядною організацією, яка отримувала кошти з бюджету на реалізацію проєкту.

Організатори корупційної схеми завищували вартість та обсяги ремонтно-будівельних робіт, отримані надлишки виводили в тіньовий сектор та розподіляли між собою.

Яке покарання чекає на депутата та його дружину

Слідчі дії. Фото: СБУ

На підставі зібраних доказів дружині депутата, директору підрядника та голові сільради повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 28; ч. 1, 3 ст. 358; ч. 1 ст. 366; ч. 5 ст. 191. Вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності депутата облради, який організував злочинну схему, та голів сільрад, що були залучені в оборудці.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування кримінального провадження, пов'язаного з махінаціями при торгівлі арештованим майном, переданим АРМА. Розслідування, завершене 30 червня, стосувалося підозрілих дій 11 осіб, включаючи керівника організованої злочинної групи, екскерівника ДП "СЕТАМ" та колишнього голови АРМА.