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"Семейный бизнес": депутат Одесского облсовета и его жена украли 24 миллиона

6 июля 2023 16:55
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Семейный бизнес": депутат Одесского облсовета и его жена украли 24 миллиона
Задержание коррупционеров. Фото: СБУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Служба безопасности Украины раскрыла еще одно преступление депутата Одесского областного совета и его супруги, связанное с коррупцией. Ранее эта пара была уличена в деле рейдерского захвата земельных участков в регионе.

Об этом сообщает Управление СБУ в Одесской области.

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Ущерб в 24 миллиона

Установлено, что семейная пара присвоила бюджетные средства, предназначенные на ремонт и строительство объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в течение периода с 2017 по 2021 год.

В частности, эти депутат и его жена злоупотребляли подрядами на строительство детского сада и установку уличного освещения в 11 населенных пунктах Одесской области. В результате этих действий нанесли ущерб государству более чем на 24 млн гривен.

Кто входил в состав преступной группы

По данным следствия, они являлись частью организованной преступной группы, в которую входил директор строительной компании, которая была под контролем пары, а также председателей сельских советов.

Депутат и его супруга координировали заключение договоров между сельскими советами и подрядной организацией, получавшей средства из бюджета на реализацию проекта.

Организаторы коррупционной схемы завышали стоимость и объем ремонтно-строительных работ, полученные излишки выводили в теневой сектор и распределяли между собой.

Какое наказание ждет депутата и его жену

Следственные действия. Фото: СБУ

На основании собранных доказательств жене депутата, директору подрядчика и председателю сельсовета сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 28; ч. 1, 3 ст. 358; ч. 1 ст. 366; ч. 5 ст. 191. Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности депутата облсовета, организовавшего преступную схему, и председателей сельсоветов, привлеченных в сделке.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование уголовного производства, связанного с махинациями при торговле арестованным имуществом, переданным АРМА. Расследование, завершенное 30 июня, касалось подозрительных действий 11 человек, включая руководителя организованной преступной группы, экс руководителя ГП "СЕТАМ" и бывшего председателя АРМА.

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