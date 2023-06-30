НАБУ завершило розслідування схема розтрати АРМА майна на Одещині

Розслідування НАБУ. Фото: google

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування кримінального провадження, пов'язаного з махінаціями при торгівлі арештованим майном переданим АРМА. Розслідування, завершене 30 червня, стосувалося підозрілих дій 11 осіб, включаючи керівника організованої злочинної групи, екскерівника ДП "СЕТАМ" та колишнього голову АРМА.

Про це повідомляє НАБУ.

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Схема розкрадання майна АРМА

За даними слідства, керівник організованої злочинної групи впродовж 2017-2018 років розробив корупційну схему для незаконного продажу арештованого майна. Враховуючи його попередній вплив на формування та реалізацію правової політики Міністерства юстиції України, самої АРМА та ДП "СЕТАМ", він був добре знайомий зі специфікою діяльності агентства.

Керівник ОЗГ розробив план, який включав контроль над усіма етапами, починаючи з передачі матеріальних доказів від АРМА до їх продажу на підконтрольному торговельному майданчику підконтрольним компаніям за заниженою вартістю.

Схема розкрадання майна. Фото: НАБУ

Голова АРМА, як учасник злочину, забезпечив прийняття необхідних нормативних актів, які дозволили створити видимість законності маніпуляцій з арештованим майном в інтересах організованої злочинної групи. Одним із кроків було організоване проведення конкурсу для вибору торговельного майданчика, де перемогу могла отримати лише одна компанія — ДП "СЕТАМ", генеральний директор якої також був членом ОЗГ. Це забезпечило проведення електронних торгів з реалізації арештованого майна за заниженими цінами заданим компаніям.

Серед проданих об'єктів були:

Три земельні ділянки на території Одеської області, придбані раніше для будівництва торговельних центрів. Вони були реалізовані з надмірним зниженням ціни - в 18 разів нижче від ринкової вартості.

2,6 тисячі тонн річкового піску різного розміру на території Київщини. Ціна була занижена більше ніж у 6 разів порівняно з ринковою.

Понад 4,5 тисячі тонн карбаміду, проданих майже в 5 разів нижче ринкової ціни.

Зерно, крупи та олійні культури, продані за четверть ринкової вартості.

Після проведення судових експертиз, встановлено, що завдані збитки становлять понад 430 мільйонів гривень.

Нагадаємо, на Миколаївщині прокуратура успішно передала на управління Агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), майно на суму майже 1 млрд грн. Воно належало підсанкційному російському олігарху.