НАБУ завершило расследование схема растраты АРМА имущества в Одесской области
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование уголовного производства, связанного с махинациями при торговле арестованным имуществом, переданным АРМА. Расследование, завершенное 30 июня, касалось подозрительных действий 11 человек, включая руководителя организованной преступной группы, экскеровщика ГП "СЕТАМ" и бывшего главу АРМА.
Об этом сообщает НАБУ.
Схема хищения имущества АРМА
По данным следствия, руководитель организованной преступной группы на протяжении 2017-2018 годов разработал коррупционную схему для незаконной продажи арестованного имущества. Учитывая его предварительное влияние на формирование и реализацию правовой политики Министерства юстиции Украины, самой АРМА и ГП "СЕТАМ", он был хорошо знаком со спецификой деятельности агентства.
Руководитель ОПГ разработал план, включавший контроль над всеми этапами, начиная с передачи материальных доказательств от АРМА до продажи на подконтрольной торговой площадке подконтрольным компаниям по заниженной стоимости.
Глава АРМА, как участник преступления, обеспечил принятие необходимых нормативных актов, позволивших создать видимость законности манипуляций с арестованным имуществом в интересах организованной преступной группы. Одним из шагов было организовано проведение конкурса по выбору торговой площадки, где победу могла одержать только одна компания — ГП "СЕТАМ", генеральный директор которой также был членом ОПГ. Это обеспечило проведение электронных торгов по реализации арестованного имущества по заниженным ценам по данным компаниям.
Среди проданных объектов были:
- Три земельных участка на территории Одесской области, приобретенные ранее для строительства торговых центров. Они были реализованы с чрезмерным снижением цены - в 18 раз ниже рыночной стоимости.
- 2,6 тысячи тонн речного песка разного размера на территории Киевской области. Цена была занижена более чем в 6 раз по сравнению с рыночной.
- Более 4,5 тысячи тонн карбамида, проданных почти в 5 раз ниже рыночной цены.
- Зерно, крупы и масличные культуры, проданные за четверть рыночной стоимости.
После проведения судебных экспертиз установлено, что нанесенный ущерб составляет более 430 миллионов гривен.
Напомним, в Николаевской области прокуратура успешно передала на управление Агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), имущество на сумму почти 1 млрд грн. Оно принадлежало подсанкционному русскому олигарху.