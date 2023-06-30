НАБУ завершило расследование схема растраты АРМА имущества в Одесской области

Расследование НАБУ. Фото: google

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование уголовного производства, связанного с махинациями при торговле арестованным имуществом, переданным АРМА. Расследование, завершенное 30 июня, касалось подозрительных действий 11 человек, включая руководителя организованной преступной группы, экскеровщика ГП "СЕТАМ" и бывшего главу АРМА.

Об этом сообщает НАБУ.

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Схема хищения имущества АРМА

По данным следствия, руководитель организованной преступной группы на протяжении 2017-2018 годов разработал коррупционную схему для незаконной продажи арестованного имущества. Учитывая его предварительное влияние на формирование и реализацию правовой политики Министерства юстиции Украины, самой АРМА и ГП "СЕТАМ", он был хорошо знаком со спецификой деятельности агентства.

Руководитель ОПГ разработал план, включавший контроль над всеми этапами, начиная с передачи материальных доказательств от АРМА до продажи на подконтрольной торговой площадке подконтрольным компаниям по заниженной стоимости.

Схема хищения имущества. Фото: НАБУ

Глава АРМА, как участник преступления, обеспечил принятие необходимых нормативных актов, позволивших создать видимость законности манипуляций с арестованным имуществом в интересах организованной преступной группы. Одним из шагов было организовано проведение конкурса по выбору торговой площадки, где победу могла одержать только одна компания — ГП "СЕТАМ", генеральный директор которой также был членом ОПГ. Это обеспечило проведение электронных торгов по реализации арестованного имущества по заниженным ценам по данным компаниям.

Среди проданных объектов были:

Три земельных участка на территории Одесской области, приобретенные ранее для строительства торговых центров. Они были реализованы с чрезмерным снижением цены - в 18 раз ниже рыночной стоимости.

2,6 тысячи тонн речного песка разного размера на территории Киевской области. Цена была занижена более чем в 6 раз по сравнению с рыночной.

Более 4,5 тысячи тонн карбамида, проданных почти в 5 раз ниже рыночной цены.

Зерно, крупы и масличные культуры, проданные за четверть рыночной стоимости.

После проведения судебных экспертиз установлено, что нанесенный ущерб составляет более 430 миллионов гривен.

Напомним, в Николаевской области прокуратура успешно передала на управление Агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), имущество на сумму почти 1 млрд грн. Оно принадлежало подсанкционному русскому олигарху.