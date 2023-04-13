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АРМА продасть руду російського олігарха, що знайшли в порту Одещини

13 квітня 2023 11:50
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Анна Мурадова
Редактор
АРМА продасть руду російського олігарха, що знайшли в порту Одещини
Залізна руда російського олігарха в Одеському поту. Фото: БЕБ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Фахівці АРМА здійснили огляд арештованої залізної руди, яка знаходиться в порту "Південний". Майно належить російському олігарху Алішеру Усманову та було доставлено до порту з метою подальшого транспортування до Китаю. Її вирішили виставити на продаж.

Про це повідомляє пресслужба АРМА. 

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Огляд залізорудних котунів 

Фахівці АРМА також оглянули передані для реалізації залізорудні котуни, які розміщено в зоні митного контролю. За отриманою інформацією, майно надійшло до морського термінала залізницею для перевантаження на морський транспорт за договором з компанією "Metalloinvest Trading AG". Частина залізорудних котунів знаходиться на відповідальному зберіганні.

Активи, арештовані АРМА, зберігаються на різних складах та майданчиках і наразі є нерозмитненими.

За результатами огляду майна, АРМА зібрало необхідну інформацію, яка буде використана при оцінці активів. На цю мить Агентство здійснює заходи щодо передачі вказаного майна на реалізацію торговому майданчику, визначеному в порядку конкурсного відбору.

Нагадаємо, правоохоронці завадили вивезенню з країни майже 2,5 тисячі тонн руди. Сировину було вилучено у межах кримінального провадження.

Крім того, працівники ДБР масово виявляють товари агресора на території нашої країни та ініціюють їх вилучення на користь держави. Серед майна залізничні вагони, електронне та спеціальне обладнання, добрива, харчові продукти та багато іншого. Сьогодні на Одеській митниці виявили російські мінеральні добрива, які мали незаконно вивезти за межі України.

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