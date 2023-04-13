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АРМА продаст руду российского олигарха, найденную в порту Одесчины

13 апреля 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
АРМА продаст руду российского олигарха, найденную в порту Одесчины
Железная руда русского олигарха в Одесском поту. Фото: БЕБ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Специалисты АРМА провели осмотр арестованной железной руды, которая находится в порту "Южный". Имущество принадлежит российскому олигарху Алишеру Усманову и было доставлено в порт с целью дальнейшей транспортировки в Китай. Ее решили выставить на продажу.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

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Обзор железорудных окатышей

Специалисты АРМА также осмотрели переданные для реализации железорудные окатыши, размещенные в зоне таможенного контроля. По полученной информации, имущество поступило в морской терминал по железной дороге для перегрузки на морской транспорт по договору с компанией "Metalloinvest Trading AG". Часть железорудных окатышей находится на ответственном хранении.

Активы, арестованные АРМА, хранятся на разных складах и площадках и сейчас нерастаможены.

По результатам досмотра имущества, АРМА собрала необходимую информацию, которая будет использована при оценке активов. На данный момент Агентство принимает меры по передаче указанного имущества на реализацию торговой площадки, определенной в порядке конкурсного отбора.

Напомним, правоохранители помешали вывозу из страны почти 2,5 тысяч тонн руды. Сырье было изъято в рамках уголовного производства.

Кроме того, работники ДБР массово обнаруживают товары агрессора на территории нашей страны и инициируют их изъятие в пользу государства. Среди имущества железнодорожные вагоны, электронное и специальное оборудование, удобрения, пищевые продукты и многое другое. Сегодня на Одесской таможне обнаружили российские минеральные удобрения, которые должны были незаконно вывезти за пределы Украины.

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