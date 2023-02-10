На Одеській залізниці було знайдено залізну руду рф на мільйон доларів США

Правоохоронці не допустили її поставки до рф

Правоохоронці завадили вивезенню з країни майже 2,5 тисячі тонн руди. Сировину було вилучено у межах кримінального провадження.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань.

Намагались доставити до рф

Залізна руда належить групі компаній російського олігарха, наближеного до військово-політичної верхівки держави-агресора. Щоб приховати реального отримувача майже 2,5 тисячі тонн сировини планували переправити морським транспортом до третіх країн для збуту та її подальшого доставлення до рф.

На сировину наклали арешт

Сировину було вилучено у межах кримінального провадження. 8 лютого за процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури на майже 2,5 тисячі тонн руди накладено арешт. За попередніми підрахунками вартість арештованого майна становить майже мільйон доларів США. Вирішується питання про його передачу в управління до АРМА.

Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки передали до АРМА майже 170 тис. тонн залізної руди орієнтовною вартістю 1,8 млрд грн. Вона належить наближеному до президента росії олігарху.

Працівники ДБР масово виявляють товари агресора на території нашої країни та ініціюють їх вилучення на користь держави. Серед майна залізничні вагони, електронне та спеціальне обладнана, добрива, харчові продукти та багато іншого. Сьогодні, на Одеській митниці виявили російські мінеральні добрива, які мали незаконно вивезти за межі України.

В січні цього року працівники ДБР виявили на Одеській митниці дві вантажівки з запчастинами до сільськогосподарської техніки. Вони належали підприємцям з рф та Білорусі.