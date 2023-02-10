На Одесской железной дороге была найдена железная руда России на миллион долларов США.

Наложен арест: на Одесской железной дороге была найдена железная руда рф на миллион долларов США
Правоохранители помешали вывозу из страны почти 2,5 тысячи тонн руды. Сырье было изъято в рамках уголовного производства.
Об этом сообщает Департамент стратегических расследований.
Пытались доставить в рф
Железная руда принадлежит группе компаний российского олигарха, приближенного к военно-политической верхушке государства-агрессора. Чтобы скрыть реального получателя почти 2,5 тысячи тонн сырья планировали переправить морским транспортом в третьи страны для сбыта и его дальнейшей доставки в рф.
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На сырье наложили арест
Сырье было изъято в рамках уголовного производства. 8 февраля при процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры почти на 2,5 тысячи тонн руды наложен арест. По предварительным подсчетам, стоимость арестованного имущества составляет почти миллион долларов США. Решается вопрос о его передаче в управление в АРМА.
Напомним, детективы Бюро экономической безопасности передали в АРМА около 170 тыс. тонн железной руды ориентировочной стоимостью 1,8 млрд грн. Она принадлежит приближенному к президенту россии олигарху.
Сотрудники ДБР массово обнаруживают товары агрессора на территории нашей страны и инициируют их изъятие в пользу государства. Среди имущества железнодорожные вагоны, электронное и специальное оборудование, удобрения, пищевые продукты и многое другое. Сегодня на Одесской таможне обнаружили российские минеральные удобрения, которые должны были незаконно вывезти за пределы Украины.
В январе этого года работники ДБР обнаружили на Одесской таможне два грузовика с запчастями к сельскохозяйственной технике. Они принадлежали предпринимателям из россии и Белоруссии.