В портах Одещини знайшли підпільні склади рф із залізною рудою

Компанія оформлювала фіктивні документи про виведення добрива

Детективи Бюро економічної безпеки передали до АРМА майже 170 тис. тонн залізної руди орієнтовною вартістю 1,8 млрд грн. Вона належить наближеному до президента росії олігарху.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Встановлено, що упродовж 2021-2022 років, компанія адекларувала переміщення залізної руди територією України до країн Азії, в митному режимі "транзит". Втім, щоб ухилитися від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, службові особи, використовували механізм так званого "перерваного транзиту".

"Ці корисні копалини на праві власності опосередковано належать наближеному до президента росії олігарху через компанію-нерезидента. Після вторгнення росії на територію України 24 лютого 2022 року на цього прокремлівського мільярдера, накладено санкції РНБО України, США та Євросоюзу", — йдеться в повідомленні.

Компанією відбувалося оформлення фіктивних документів про вивезення руди за межі України. Таким чином в результаті ухилення від сплати податку на додану вартість були завдані збитки бюджету нашої держави в розмірі понад 118 млн грн.

Скандали навколо одеської митниці

Нагадаємо, працівники ДБР масово виявляють товари агресора на території нашої країни та ініціюють їх вилучення на користь держави. Серед майна залізничні вагони, електронне та спеціальне обладнана, добрива, харчові продукти та багато іншого. Сьогодні, на Одеській митниці виявили російські мінеральні добрива, які мали незаконно вивезти за межі України.

В січні цього року працівники ДБР виявили на Одеській митниці дві вантажівки з запчастинами до сільськогосподарської техніки. Вони належали підприємцям з рф та Білорусі.

Також ДБР виявило на Одеській митниці 36 рефрижераторів із 720 тонами замороженого м’яса білоруського виробництва. Його планують передати на потреби армії. М'ясо довготривалого терміну зберігання, тож придатне для вживання.