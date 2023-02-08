В портах Одесщины нашли подпольные склады России с железной рудой.

Компания оформляла фиктивные документы о выводе удобрений

Детективы Бюро экономической безопасности передали в АРМА около 170 тыс. тонн железной руды ориентировочной стоимостью 1,8 млрд грн. Она принадлежит приближенному к президенту россии олигарху.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Установлено, что в течение 2021-2022 годов компания адекларировала перемещение железной руды по территории Украины в страны Азии, в таможенном режиме "транзит". Впрочем, чтобы уклониться от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, должностные лица использовали механизм так называемого "прерванного транзита".

"Эти полезные ископаемые на праве собственности косвенно принадлежат приближенному к президенту россии олигарху через компанию-нерезидента. После вторжения россии на территорию Украины 24 февраля 2022 года на этого прокремлевского миллиардера, наложены санкции СНБО Украины, США и Евросоюза", — говорится в сообщении.

Компанией проходило оформление фиктивных документов о вывозе руды за пределы Украины. Таким образом, в результате уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость был нанесен ущерб бюджету нашего государства в размере более 118 млн грн.

Скандалы вокруг одесской таможни

Напомним, работники ДБР массово обнаруживают товары агрессора на территории нашей страны и инициируют их изъятие в пользу государства. Среди имущества железнодорожные вагоны, электронное и специальное оборудование, удобрения, пищевые продукты и многое другое. Сегодня на Одесской таможне обнаружили российские минеральные удобрения, которые должны были незаконно вывезти за пределы Украины.

В январе этого года работники ДБР обнаружили на Одесской таможне два грузовика с запчастями к сельскохозяйственной технике. Они принадлежали предпринимателям из россии и Белоруссии.

Также ДБР обнаружило на Одесской таможне 36 рефрижераторов с 720 тонн замороженного мяса белорусского производства. Его планируют передать на нужды армии. Мясо длительного срока хранения и пригодное для употребления.