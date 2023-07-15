В Одессе задержан криминальный авторитет

Задержание Садика Мерзоева. Фото: Нацполиция

В Одессе задержан иностранец-преступник, который находится в санкционных списках Совета нацбезопасности (СНБО). В настоящее время мужчина находится в пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Решается вопрос о его дальнейшей депортации.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

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По информации правоохранителей, Садик Мерзоев, ранее судимый за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и наркотиков. Он согласовывал свою деятельность с "вором в законе" по прозвищу "Лавасоглы-Батумский".

"33-летний уроженец Азербайджана проживал в Одесской области, время от времени меняя места нахождения. Фигурант позиционировал себя как "смотрящий" по диаспоре в Одессе и области", — говорится в сообщении.

Что известно о преступнике

В 2017 году за незаконное хранение наркотиков и огнестрельного оружия суд приговорил Садика Мерзоева к трем годам лишения свободы с испытательным сроком один год и три месяца. Находясь на испытательном сроке, иностранец в 2018 году избил представителя общественной организации. Суворовский районный суд Одессы взял его под стражу, но впоследствии изменил меру пресечения на домашний арест под залог 4 млн грн.

В 2020 году Садика задержали с оружием в автомобиле, которое оказалось угнанным в одной из воинских частей. Впоследствии участников его группировки задержали на попытке похищения человека.

Напомним, прокуратура в Одесской области сообщила о подозрении 4 лицам, имеющим связь со схемой незаконного завладения земельными участками и фальсификацией документов. Среди подозреваемых есть бывший депутат Затоковского поселкового совета.