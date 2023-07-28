Уголовный авторитет пытался "отжать" бизнес одесских предпринимателей

Преступники отобрали у одесских предпринимателей авто. Фото: ГУНП в Одесской области

Полицейские Одесской области раскрыли дело, связанное с преступной группой, обратившейся к влиятельному криминальному авторитету с целью захвата семейного бизнеса одесских предпринимателей. Посредством физических угроз, изъятия имущества и насилия правонарушители заставили семью предпринимателей передать контроль над предприятием "вору в законе".

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Преступная группа действовала под руководством одной знакомой семьи предпринимателей. Эта женщина долгое время работала в бизнесе семьи и активно участвовала в его управлении. Однако когда она поняла, что не имеет законных оснований для захвата бизнеса, она решила использовать криминальные методы.

Ради своих намерений она обратилась к "вору в законе", который был влиятельной фигурой в криминальном мире. Тот привлек других членов преступной группы, которые начали оказывать давление на семью предпринимателей. Сначала они применяли угрозы и требовали несуществующих долгов, затем преступники отобрали автомобиль и даже совершили нападение на главу семьи. Под постоянным давлением потерпевшие вынуждены были привлечь к бизнесу знакомую преступника, а впоследствии потеряли контроль над компанией.

Какое наказание ожидает преступная группа

Правоохранители объявили подозрения заказчицы преступления, "вора в законе" и другим участникам группы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Если виновность преступников будет доказана в суде, женщину ждет до семи лет заключения с конфискацией имущества или без нее, "уголовного авторитета" — до десяти лет с конфискацией имущества, а другим участникам группы может грозить до восьми лет заключения конфискацией имущества или без таких последствий.

Напомним, в Одессе задержан иностранец-преступник, который находится в санкционных списках Совета нацбезопасности (СНБО). В настоящее время мужчина находится в пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Решается вопрос о его дальнейшей депортации.