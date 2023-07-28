Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Уголовный авторитет пытался "отжать" бизнес одесских предпринимателей arrow

Уголовный авторитет пытался "отжать" бизнес одесских предпринимателей

28 июля 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Уголовный авторитет пытался "отжать" бизнес одесских предпринимателей
Преступники отобрали у одесских предпринимателей авто. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Полицейские Одесской области раскрыли дело, связанное с преступной группой, обратившейся к влиятельному криминальному авторитету с целью захвата семейного бизнеса одесских предпринимателей. Посредством физических угроз, изъятия имущества и насилия правонарушители заставили семью предпринимателей передать контроль над предприятием "вору в законе".

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

"Отжали" семейный бизнес в Одессе

Преступная группа действовала под руководством одной знакомой семьи предпринимателей. Эта женщина долгое время работала в бизнесе семьи и активно участвовала в его управлении. Однако когда она поняла, что не имеет законных оснований для захвата бизнеса, она решила использовать криминальные методы.

Ради своих намерений она обратилась к "вору в законе", который был влиятельной фигурой в криминальном мире. Тот привлек других членов преступной группы, которые начали оказывать давление на семью предпринимателей. Сначала они применяли угрозы и требовали несуществующих долгов, затем преступники отобрали автомобиль и даже совершили нападение на главу семьи. Под постоянным давлением потерпевшие вынуждены были привлечь к бизнесу знакомую преступника, а впоследствии потеряли контроль над компанией.

Какое наказание ожидает преступная группа

Правоохранители объявили подозрения заказчицы преступления, "вора в законе" и другим участникам группы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Если виновность преступников будет доказана в суде, женщину ждет до семи лет заключения с конфискацией имущества или без нее, "уголовного авторитета" — до десяти лет с конфискацией имущества, а другим участникам группы может грозить до восьми лет заключения конфискацией имущества или без таких последствий.

Напомним, в Одессе задержан иностранец-преступник, который находится в санкционных списках Совета нацбезопасности (СНБО). В настоящее время мужчина находится в пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Решается вопрос о его дальнейшей депортации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз