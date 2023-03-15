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Критична інфраструктура на Одещині працюватиме навіть попри обстріли — Братчук

15 березня 2023 14:20
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Анна Мурадова
Редактор
Одеська область пережила часи блекаутів
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Тяжка зима, довготривалі блекаути вже позаду. Одеса та Одеський район зазнали найбільших пошкоджень від ворожих обстрілів. Втім наразі блекаути не загрожують регіону. 

Про це в ефірі "Ми-Україна" зазначив речник начальника Одеської ОВА Сергый Братчук. 

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"Наразі немає жодних дефіцитних питань в плані потужностей. Що стосується ремонту обладнання, то йоно ще продовжуємо. Але бачимо, що енергетики знайшли можливість надати світло в усі громади області, зокрема, й Одесі. Є мережеві відключення, є аварійні, є планові. Що стосується критичної інфраструктури, то ми вийшли на той рівень, що жодні обстріли не можуть нічого зробити", — зазначив Сергій Братчук. 

Зазначимо, що наявність зовнішнього освітлення вулиць має важливе значення для безпеки пішоходів та водіїв. Втім через дефіцит електроенергії забезпечити постійну роботу ліхтарів раніше було неможливо. Наразі вуличне освітлення працює навіть вдень. 

Ситуація в енергосистемі

Наразі ліміти від НЕК Укренерго відсутні. Однак у разі перенавантаження мереж можливі обмеження електропостачання в окремих районах області. Вони будуть відбуватись згідно з стабілізаційними графіками. Перевірити інформацію щодо поточних відключень та ознайомитися з графіком можна за посиланням

Нагадаємо, у 2023 році ДТЕК планує змонтувати понад 60 тисяч розумних лічильників. Прилади обліку з’являться в Одесі, Подільському, Ізмаїльському та Білгород-Дністровському районах.

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