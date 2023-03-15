Критическая инфраструктура в Одесской области будет работать, даже несмотря на обстрелы, — Братчук

Одесская область пережила времена блекаутов

Тяжелая зима, долговременные блекауты уже позади. Одесса и Одесский район получили наибольшие повреждения от вражеских обстрелов. Впрочем, сейчас блекауты не угрожают региону.

Об этом в эфире "Мы-Украина" отметил спикер начальника Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Пока нет никаких дефицитных вопросов в плане мощностей. Что касается ремонта оборудования, то он еще продолжаем. Но видим, что энергетики нашли возможность предоставить свет во все общины области, в частности, и Одессе. Есть сетевые отключения, есть аварийные, есть плановые касается критической инфраструктуры, то мы вышли на тот уровень, что никакие обстрелы не могут ничего сделать", — отметил Сергей Братчук.

Отметим, что наличие наружного освещения улиц имеет немаловажное значение для безопасности пешеходов и водителей. Впрочем, из-за дефицита электроэнергии обеспечить постоянную работу фонарей раньше было невозможно. Теперь уличное освещение работает даже днем.

Ситуация в энергосистеме

Пока лимиты от НЭК "Укрэнерго" отсутствуют. Однако при перегрузке сетей возможны ограничения электроснабжения в отдельных районах области. Они будут проходить согласно стабилизационным графикам. Проверить информацию о текущих отключениях и ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Напомним, в 2023 году ДТЭК планирует смонтировать более 60 тысяч умных счетчиков. Приборы учета появятся в Одессе, Подольском, Измаильском и Белгород-Днестровском районах.