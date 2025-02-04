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Крізь часи — на Одещині хочуть об'єднати цвинтарі воїнів

4 лютого 2025 14:45
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Об'єднати старі на нові поховання героїв на Одещині
Старі та нові поховання в селі Сичавка. Фото: Громадська організація "Україна Інкогніта".
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

У Південному активісти пропонують створити меморіал який повинен об'єднати старі козацькі могили із похованнями героїв України. Автори ініціативи здебільше родини померлих воїнів ЗСУ.

Про це повідомляє Громадська організація "Україна Інкогніта".

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У селі Сичавка Одеської області знаходяться козацькі хрести, які нещодавно перенесли із Григорівки, оскільки старий погост потрапив в обвальну прибережну зону. Досліджуючи ці монументи, громадські активісти з Південного помітили неподалік понад 60 свіжих могил захисників України та запропонували створити меморіал, який повинен об'єднати поховання старих і нових героїв.

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Козацькі хрести і солдатські могили в Сичавці. Фото: Громадська організація "Україна Інкогніта".

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вандалів які розгромали могили на Одещині. А також про цифровий каталог поховань в нашому місті
 

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