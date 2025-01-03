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Разгромили могилы — на Одесчине задержали малолетних вандалов

3 января 2025 14:32
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области дети устроили погром на кладбище — детали, фото
Дети разгромили шесть могил в Одесской области. Фото: Нацполиция
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Жительница Рауховской громады пришла навестить могилу мужа и увидела, что его надгробие разбито. Так же были повреждены и другие памятники. Вандалами оказались малолетние дети.

Об этом рассказали в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в пятницу, 3 января.

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Правоохранители выяснили, что к преступлению причастны двое братьев, 7-и и 8-и лет. Оставшись дома одни, без присмотра родителей, они отправились пошалить на кладбище. Дети повредили шесть надгробий.

Разгромили могилы — на Одесчине задержали малолетних вандалов - фото 1
Дети разгромили шесть могил в Одесской области. Фото: Нацполиция

Наказание для вандалов

Из-за того, что разрушители несовершеннолетние, за их действия будет отвечать их 31-летняя мать. Женщине грозит штраф в сумме до 5,1 тыс. грн.

Отметим, что наказание за надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего может быть более строгим: арест сроком до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет. Если же такие же действия совершены группой людей по предварительному сговору или из корыстных побуждений, наказание строже — от трех до пяти лет ограничения свободы или тюремное заключение на тот же срок.

Напомним, в Одесской области женщина разгромила могилу родного отца, потому что обиделась на его сестру. Также мы писали, что в Одессе осквернили надгробие однофамильца известного российского писателя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дети полиция кладбище вандализм Одесская область

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