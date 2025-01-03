На Одещині діти влаштували погром на цвинтарі — деталі, фото

Діти розгромили шість могил на Одещині. Фото: Нацполіція

Мешканка Раухівської громади прийшла провідати могилу чоловіка й побачила, що його надгробок розбитий. Так само були пошкоджені й інші пам'ятники. Вандалами виявилися малолітні діти.

Про це розповіли у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у п'ятницю, 3 січня.

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Правоохоронці з'ясували, що до злочину причетні двоє братів, 7-ми та 8-ми років. Залишившись вдома самі, без нагляду батьків, вони вирушили побешкетувати на цвинтар. Діти пошкодили шість надгробків.

Діти розгромили шість могил на Одещині. Фото: Нацполіція

Покарання для вандалів

Через те, що руйнівники неповнолітні, за їхні дії відповідатиме їхня 31-річна матір. Жінці загрожує штраф у сумі до 5,1 тис. грн.

Зазначимо, що покарання за наругу над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого може бути суворішим: арешт строком до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Якщо ж такі самі дії вчинені групою людей за попередньою змовою або з корисливих мотивів, покарання суворіше — від трьох до п'яти років обмеження волі або тюремне ув'язнення на той самий строк.

Нагадаємо, на Одещині жінка розгромила могилу рідного батька, бо образилася на його сестру. Також ми писали, що в Одесі спаплюжили надгробок однофамільця відомого російського письменника.