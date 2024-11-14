В Одесі спаплюжили надгробок чоловіка з прізвищем Булгаков

Спаплюжений пам'ятник. Фото: Facebook/Maria Boulgakova

На одеському кладовищі невідомі пошкодили погруддя одесита Юрія Булгакова. Відновити пам'ятник неможливо. Сусідні надгробки залишилися неушкодженими.

Про акт вандалізму повідомила онука померлого Марія Булгакова.

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"Там глибока травма каменю: вогонь+пластик, відновити скоріше неможливо. Його спалили. Спаплюжили могилу", — написала одеситка.

У коментарях припустили, що дідуся Марії могли переплутати з російським письменником Михайлом Булгаковим.

Коментарі під постом про спаплюження надгробку. Фото: скриншот

Покарання для вандалів

Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого передбачає штраф на суму до 3,4 тис. грн, або арешт строком до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Якщо такі самі дії вчинені групою людей за попередньою змовою, або з корисливих мотивів, покарання суворіше — від трьох до п'яти років обмеження волі або тюремне ув'язнення на той самий строк.

Нагадаємо, на Одещині жінка зруйнувала могилу батька, бо образилася на рідну тітку. Також поліція встановлює вандалів, які зіпсували могили полеглих воїнів у Львові.