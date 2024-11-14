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Перепутали — в Одессе осквернили могилу однофамильца писателя

14 ноября 2024 16:39
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе осквернили надгробие мужчины с фамилией Булгаков
Обезображенный памятник. Фото: Facebook/Maria Boulgakova
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

На одесском кладбище неизвестные повредили бюст одессита Юрия Булгакова. Восстановить памятник невозможно. Соседние надгробия остались невредимыми.

Об акте вандализма сообщила внучка умершего Мария Булгакова.

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"Там глубокая травма камня: огонь+пластик, восстановить скорее невозможно. Его сожгли. Осквернили могилу", — написала одесситка.

В комментариях предположили, что дедушку Марии могли перепутать с русским писателем Михаилом Булгаковым.

Перепутали — в Одессе осквернили могилу однофамильца писателя - фото 1
Комментарии под постом о осквернении надгробия. Фото: скриншот

Наказание для вандалов

Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего предусматривает штраф на сумму до 3,4 тыс. грн, или арест сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до трех лет. Если такие же действия совершены группой людей по предварительному сговору, или по корыстным мотивам, наказание строже — от трех до пяти лет ограничения свободы или тюремное заключение на тот же срок.

Напомним, в Одесской области женщина разрушила могилу отца, потому что обиделась на родную тетю. Также полиция устанавливает вандалов, которые испортили могилы павших воинов во Львове.

Одесса кладбище вандализм памятник Новости Одессы

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