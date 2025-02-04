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Сквозь времена — под Одессой хотят объединить кладбища воинов

4 февраля 2025 14:45
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Объединить старые на новые захоронения героев в Одесской области
Старые и новые захоронения в селе Сычавка. Фото: Общественная организация "Украина Инкогнита".
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В Южном активисты предлагают создать мемориал который должен объединить старые казацкие могилы с захоронениями героев Украины. Авторы инициативы в основном семьи умерших воинов ВСУ.

Об этом сообщает Общественная организация "Украина Инкогнита".

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В селе Сычавка Одесской области находятся казацкие кресты, которые недавно перенесли из Григорьевки, поскольку старый погост попал в обвальную прибрежную зону. Исследуя эти монументы, общественные активисты из Южного заметили неподалеку более 60 свежих могил защитников Украины и предложили создать мемориал, который должен объединить захоронения старых и новых героев.

Возможно, это изображение Саксайуаман и Стоунхендж
Казацкие кресты и солдатские могилы в Сычавке, фото: Общественная организация "Украина Инкогнита".

Напомним, недавно мы писали о вандалах которые разгромили могилы в Одесской области. А также о цифровом каталоге захоронений в нашем городе.

Одесса ВСУ Одесская область Новости Одессы могилы
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