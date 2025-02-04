Объединить старые на новые захоронения героев в Одесской области

Старые и новые захоронения в селе Сычавка. Фото: Общественная организация "Украина Инкогнита".

В Южном активисты предлагают создать мемориал который должен объединить старые казацкие могилы с захоронениями героев Украины. Авторы инициативы в основном семьи умерших воинов ВСУ.

Об этом сообщает Общественная организация "Украина Инкогнита".

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Герои Украины

В селе Сычавка Одесской области находятся казацкие кресты, которые недавно перенесли из Григорьевки, поскольку старый погост попал в обвальную прибрежную зону. Исследуя эти монументы, общественные активисты из Южного заметили неподалеку более 60 свежих могил защитников Украины и предложили создать мемориал, который должен объединить захоронения старых и новых героев.

Казацкие кресты и солдатские могилы в Сычавке, фото: Общественная организация "Украина Инкогнита".

Напомним, недавно мы писали о вандалах которые разгромили могилы в Одесской области. А также о цифровом каталоге захоронений в нашем городе.