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Кроки до звільнення окупованих територій — Юсов прокоментував ситуацію на фронті

12 березня 2024 17:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Кроки до звільнення окупованих територій — Юсов прокоментував ситуацію на фронті
Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов. Фото: Ukraine Media Center
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Воїни ЗСУ успішно виконують бойові операції та цим ускладнюють ситуацію для РФ на морі та в повітрі. Завдяки певному комплексу заходів Україна стає на шлях до звільнення Криму від російської окупації, тож загарбники мають готуватися до подальшого сценарію.

Про це в етері національного телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

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За словами Андрія Юсова, успішне виконання бійцями ЗСУ завдань в акваторії Чорно моря, а також на території тимчасово окупованого Криму — це частини підготовки української армії до операції зі звільнення окупованих територій. 

"Триває комплекс заходів, і ми розуміємо, що знищення крейсера "Москва", звільнення Зміїного, повернення під український контроль "вишок Бойка", проведення десантних операцій в Криму, ураження сил і засобів противника на тимчасово окупованій території, знищення третини плавскладу чорноморського флоту українськими морськими дронами — це все частини одного великого задуму, в кінці якого — звільнення Криму і вигнання звідти загарбників", — сказав представник ГУР МО України.

Нагадаємо, що речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що в України з’явилися додаткові "інструменти ураження". Тепер окупантам в Криму слід очікувати "подарунків".

Також ми писали, що Міністерство оборони Росії заявило, що у неділю, 3 березня, над тимчасово окупованим Кримом було збито 38 нібито українських безпілотників. Вони нібито атакували важливі об'єкти на території півострова.

Одеса
Крим
ЗСУ
Чорне море
Одеська область
деокупація України
окупація
Андрій Юсов

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