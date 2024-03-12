Шаги к освобождению оккупированных территорий — Юсов прокомментировал ситуацию на фронте

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. Фото: Ukraine Media Center

Воины ВСУ успешно выполняют боевые операции и затрудняют ситуацию для РФ на море и в воздухе. Благодаря определенному комплексу мероприятий Украина становится на путь к освобождению Крыма от российской оккупации, поэтому захватчики должны готовиться к дальнейшему сценарию.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

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По словам Андрея Юсова, успешное выполнение бойцами ВСУ заданий в акватории Черного моря, а также на территории временно оккупированного Крыма — это часть подготовки украинской армии к операции по освобождению оккупированных территорий.

"Продолжается комплекс мер, и мы понимаем, что уничтожение крейсера "Москва", освобождение Змеиного, возвращение под украинский контроль "вышек Бойко", проведение десантных операций в Крыму, поражение сил и средств противника на временно оккупированной территории, уничтожение трети плавсостава черноморского флота украинскими морскими дронами — это все части одного большого замысла, в конце которого — освобождение Крыма и изгнание оттуда захватчиков", — сказал представитель ГУР МО Украины.

Напомним, что спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что у Украины появились дополнительные "инструменты поражения". Теперь оккупантам в Крыму следует ожидать "подарков".

Также мы писали, что Министерство обороны России заявило, что в воскресенье, 3 марта, над временно оккупированным Крымом было сбито 38 якобы украинских беспилотников. Они якобы атаковали важнейшие объекты на территории полуострова.