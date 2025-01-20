Одеські залізничники здали кров для українських військових

Донори здають кров. Фото: Одеська міська рада

Залізничники з Одеси зібрали 30 літрів крові для порятунку поранених військових і цивільних. Всеукраїнська акція "Залізна донація" об’єднала працівників Укрзалізниці по всій країні.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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У головному управлінні Одеської залізниці пройшла виїзна донація крові, яку організували за підтримки проєкту "Донор Одеса" та обласної станції переливання крові. Близько 40 залізничників особисто здали кров, а їхні колеги з Білгород-Дністровського, Подільська, Миколаєва та Сміли підтримали акцію на місцях.

Залізничники долучилися до акції. Фото: Одеська міська рада

Загалом співробітники Одеської залізниці зібрали 30 літрів крові, яка стане рятівною для захисників України та цивільних постраждалих.

Що відомо про акцію

Акція "Залізна донація" стала важливим внеском у забезпечення кров'ю лікарень по всій Україні. У січні до неї долучилися понад 560 працівників Укрзалізниці. Кожен донор допомагає рятувати життя в критичні моменти.

Жінка долучилася до акції. Фото: Одеська міська рада

Хто може бути донором крові

Людина віком від 18 до 60 років.

Вага донора повинна бути більш як 50 кілограмів.

Донор повинен бути громадянином України або мати статус постійного мешканця (ВНЖ).

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