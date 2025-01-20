Одесские железнодорожники сдали кровь для украинских военных

Кровь для спасения — в Одессе прошла акция "Железная донация"
Железнодорожники из Одессы собрали 30 литров крови для спасения раненых военных и гражданских. Всеукраинская акция "Железная донация" объединила работников Укрзализныци по всей стране.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Помощь защитникам
В главном управлении Одесской железной дороги прошла выездная донация крови, которую организовали при поддержке проекта "Донор Одесса" и областной станции переливания крови. Около 40 железнодорожников лично сдали кровь, а их коллеги из Белгород-Днестровского, Подольска, Николаева и Смелы поддержали акцию на местах.
В целом сотрудники Одесской железной дороги собрали 30 литров крови, которая станет спасительной для защитников Украины и гражданских пострадавших.
Что известно об акции
Акция "Железная донация" стала важным вкладом в обеспечение кровью больниц по всей Украине. В январе к ней присоединились более 560 работников Укрзализныци. Каждый донор помогает спасать жизни в критические моменты.
Кто может быть донором крови
- Человек в возрасте от 18 до 60 лет.
- Вес донора должен быть более 50 килограммов.
- Донор должен быть гражданином Украины или иметь статус постоянного жителя (ВНЖ).
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