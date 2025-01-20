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Кровь для спасения — в Одессе прошла акция "Железная донация"

20 января 2025 18:02
Рвачова Анастасия - редактор
Одесские железнодорожники сдали кровь для украинских военных
Доноры сдают кровь. Фото: Одесский городской совет
Рвачова Анастасия - редактор

Железнодорожники из Одессы собрали 30 литров крови для спасения раненых военных и гражданских. Всеукраинская акция "Железная донация" объединила работников Укрзализныци по всей стране.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Помощь защитникам

В главном управлении Одесской железной дороги прошла выездная донация крови, которую организовали при поддержке проекта "Донор Одесса" и областной станции переливания крови. Около 40 железнодорожников лично сдали кровь, а их коллеги из Белгород-Днестровского, Подольска, Николаева и Смелы поддержали акцию на местах.

Железнодорожники присоединились к акции. Фото: Одесский городской совет
Железнодорожники присоединились к акции. Фото: Одесский городской совет 

В целом сотрудники Одесской железной дороги собрали 30 литров крови, которая станет спасительной для защитников Украины и гражданских пострадавших.

Что известно об акции

Акция "Железная донация" стала важным вкладом в обеспечение кровью больниц по всей Украине. В январе к ней присоединились более 560 работников Укрзализныци. Каждый донор помогает спасать жизни в критические моменты.

Женщина присоединилась к акции. Фото: Одесский городской совет
Женщина присоединилась к акции. Фото: Одесский городской совет

Кто может быть донором крови

  • Человек в возрасте от 18 до 60 лет.
  • Вес донора должен быть более 50 килограммов.
  • Донор должен быть гражданином Украины или иметь статус постоянного жителя (ВНЖ).

Напомним, в Украине провели уникальную операцию по пересадке сердца.

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Одесса здоровье Новости Одессы донор донор крови кровь

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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