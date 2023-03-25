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Круїзні лайнери на Дунаї: на Одещині можуть побудувати пасажирський термінал

25 березня 2023 13:10
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Анна Мурадова
Редактор
Мова йде про міжнародні та українські рейси
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Після завершення війни інвестори, що стоять за переправою Орлівка-Ісакча на Дунаї, заявили про плани побудувати пасажирський термінал на українському березі. Ініціатор проєкту Юрій Дімчогло вважає, що такий термінал має великий потенціал для відродження пасажирських перевезень на річці.

Про це в інтерв’ю ЦТС розповів один з інвесторів і ініціаторів створення переправи Юрій Дімчогло.

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Новий пасажирський термінал буде розташований поруч з переправою та вантажним терміналом. Інвестори сподіваються, що перспективи для пасажирських перевезень на Дунаї будуть зростати. Зокрема, мова йде про міжнародні пасажирські перевезення між Україною та Румунією. З Орлівки дуже зручно добиратись до міст на Дунаї, таких як Ісакча, Тулча, Галац та Бреїла.

Також потенційно це можуть бути перевезення лише на українській частині річки з Рені до Вилково через Орлівку, Ізмаїл та Кілію. Тож, інвестори планують відродження пасажирських перевезень на Дунаї та розвивати цей напрям надалі.

Робота портів на Дунаї

У лютому 2023 року загальна вантажопереробка Ізмаїльського морського порту досягла обсягу 1 млн 345 тис. тонн. Порівняно з минулим місяцем цей показник зріс на  24%.

Шість буксирів-штовхачів Українського Дунайського пароплавства обладнали системою відеоспостереження. З часом відеофіксація охопить не лише флот, але й виробництво та ремонту базу.

Нагадаємо, на Одещині спущено зі сліпу теплохід "Капітан Глушко". У доковий ремонт судно стало наприкінці вересня. З того часу виконано великий обсяг робіт.

Фото ілюстративне

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