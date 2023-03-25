Круизные лайнеры на Дунае: в Одесской области могут построить пассажирский терминал

Речь идет о международных и украинских рейсах

После окончания войны инвесторы, стоящие за переправой Орловка-Исакча на Дунае, заявили о планах построить пассажирский терминал на украинском берегу. Инициатор проекта Юрий Димчегло считает, что такой терминал имеет большой потенциал для возрождения пассажирских перевозок на реке.

Об этом в интервью ЦТС рассказал один из инвесторов и инициаторов создания переправы Юрий Димчегло.

Новый пассажирский терминал будет расположен рядом с переправой и грузовым терминалом. Инвесторы надеются, что перспективы для пассажирских перевозок на Дунае будут расти. В частности, речь идет о международных пассажирских перевозках между Украиной и Румынией. Из Орловки очень удобно добираться до городов на Дунае, таких как Исакча, Тулча, Галац и Бреила.

Также потенциально это могут быть перевозки только на украинской части реки из Рени в Вилково через Орловку, Измаил и Килию. Поэтому инвесторы планируют возрождение пассажирских перевозок на Дунае и развивать это направление в дальнейшем.

Работа портов на Дунае

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