Круизные лайнеры на Дунае: в Одесской области могут построить пассажирский терминал
После окончания войны инвесторы, стоящие за переправой Орловка-Исакча на Дунае, заявили о планах построить пассажирский терминал на украинском берегу. Инициатор проекта Юрий Димчегло считает, что такой терминал имеет большой потенциал для возрождения пассажирских перевозок на реке.
Об этом в интервью ЦТС рассказал один из инвесторов и инициаторов создания переправы Юрий Димчегло.
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Новый пассажирский терминал будет расположен рядом с переправой и грузовым терминалом. Инвесторы надеются, что перспективы для пассажирских перевозок на Дунае будут расти. В частности, речь идет о международных пассажирских перевозках между Украиной и Румынией. Из Орловки очень удобно добираться до городов на Дунае, таких как Исакча, Тулча, Галац и Бреила.
Также потенциально это могут быть перевозки только на украинской части реки из Рени в Вилково через Орловку, Измаил и Килию. Поэтому инвесторы планируют возрождение пассажирских перевозок на Дунае и развивать это направление в дальнейшем.
Работа портов на Дунае
В феврале 2023 году общая грузопереработка Измаильского морского порта достигла объема 1 млн 345 тыс. тонн. По сравнению с прошлым месяцем этот показатель вырос на 24%.
Шесть буксиров-толкателей Украинского Дунайского пароходства оборудовали системой видеонаблюдения. Со временем видеофиксация охватит не только флот, но и производство и ремонт базы.
Напомним, в Одесской области спущен со слепого теплоход "Капитан Глушко". В доковом ремонте судно стало в конце сентября. С этого времени выполнен большой объем работ.
Фото иллюстративное