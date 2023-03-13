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Ізмаїльський порт за місяць  збільшив вантажопереробку  на 24%

13 березня 2023 16:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Ізмаїльський порт за місяць збільшив вантажопереробку на 24%
Порту "Ізмаїл" вдалося на 274% перевищити виконання плану
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

У лютому 2023 року загальна вантажопереробка Ізмаїльського морського порту досягла обсягу 1 млн 345 тис. тонн. У порівнянні з минулим місяцем цей показник зріс на  24%.

Про це повідомили в Адміністрації морських портів України.

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Наразі порту Ізмаїл вдалося на 274% перевищити виконання плану. У номенклатурі вантажів першу позицію утримують зернові. Далі розміщується інша аграрна продукція.

Серед вантажів, які проходять через порт важливе місце також займають:

  • соняшник
  • соя
  • шрот
  • олія

"Операторів, які займаються переробленням зернових вантажів також стало більше. Їх кількість зараз складає одинадцять, а раніше було всього три. Попри те, що 2022 рік, через повномасштабну війну рф проти України, став неймовірно важким для судноплавства та торгівлі, порт Ізмаїл зумів на 218% перевиконати показники 2021 року", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, у 2021 році обсяг вантажопереробки досяг 3,84 млн тонн. У 2022 році цей показник продемонстрував результат у 8,89 млн тонн.

Що відомо про Ізмаїльський морський порт

Слід зазначити, що Ізмаїльський морський порт має міжнародне значення та розташований на березі річки Дунай. Порт здатний приймати судна з осадом – 6.5 – 7.0 м, ширина – 30 м та довжиною – 150 м. До акваторії порту входить частина Кілійського гирла.

Тим часом  Укрзалізниця тимчасово  обмежила відправку зерна до Ізмаїльського порту.

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

АТ "Укрзалізниця" з 13 по 17 березня ввела конвенцію на транспортування зернових вантажів до станції Ізмаїл.

Зокрема, обмеження введено для ТОВ "Аскет Шиппінг", ТОВ "ДЛК", МПП "Марінекс", ПП "Центрагроекспорт", ТОВ "Юнікорнс" на відправку вантажів до ДП "Ізмаїльський морський торговельний порт".

Нагадаємо, за минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" 23 судна покинули українські порти. На їхньому борту було понад мільйон тонн зерна.

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