Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow З другої спроби Білгород-Дністровський порт на Одещині продали arrow

З другої спроби Білгород-Дністровський порт на Одещині продали

13 березня 2023 14:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Білгород-Дністровський порт на Одещині продали
В аукціоні взяли участь три потенційні інвестори
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Аукціон з приватизації відбувся на платформі Prozzoro.Продажі. Стартова ціна, яка була встановлена Фондом держмайна України – 93 787 119.54 гривень.

Про це повідомляє керівник Регіонального відділення ФДМ в Одеській та Миколаївській областях  Олександр Славський. 

Читайте також:

"220 млн 100 грн — найвища пропозиція за єдиний майновий комплекс  ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" + ПДВ + погашення боргів.

Це другий онлайн-аукціон з приватизації портів в Україні. Перший з такого аукціону продано порт "Усть-Дунайськ" за 201 млн грн + 40 млн грн ПДВ. До цього держава мала досвід лише концесії та різних форматів оренди у портах", — зазначив Олександр Славський. 

Що відомо про Білгород-Дністровський порт

Порт має три локації:

  • основні потужності у самому місті Білгород-Дністровський на березі лиману,
  • портопункт з виходом до моря у Затоці (за відомим мостом)
  • базу відпочинку також у Затоці.

Нині підприємство працює лише як "сухий порт". За 9 місяців 2022 тут перевантажено 272 тис. тонн вантажів (що на 270 тонн більше за попередній рік).

Водночас порт залишається збитковим. Станом на 30.09 борги підприємства становили 104 млн грн, які має погасити покупець.

Порт потребує дуже великих інвестицій для свого повноцінного розвитку: модернізації техніки, будівництва сучасних логістичних потужностей і звісно, днопоглиблення.

За словами Олександра Славського, лише приватний власник зможе розпочати модернізацію, створити нові робочі місця з конкурентними зарплатами, що дасть поштовх для розвитку і міста, і бізнесу в Бессарабії та загалом в Україні.

Нагадаємо, "сухий порт" вдалося продали з другої спроби.

Фото: Економічна правда

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

15:13 Глава українського футболу може стати віцепрезидентом УЄФА

15:05Орбан їде до Парижу: про що він розмовлятиме з Макроном

15:03 Суд над бійцем ТРО в Одесі: відмовився їхати на фронт

14:57 Весна зачекає: мінусову температуру прогнозують одразу у п'яти областях

Новина з фото

14:56 У Житомирі припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення електронних цигарок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:54 ООН та рф обговорюють продовження угоди про безпечний експорт українського зерна

14:49 Відомий промоутер розповів, чому Тайсон Ф'юрі погодився на бій з Усиком

14:44 Окупанти обстріляли бригаду енергетиків на Херсонщині: є поранені

Новина з фото

14:43 Арабська казка у прямому ефірі: старша донька короля Йорданії вийшла заміж (фото)

14:38 ​​​​​​​СБУ спіймала на Дніпропетровщині інформатора окупантів: яку інформацію передавав зрадник

Новина з відео

12:57 Вийшов перший трейлер нової "Русалоньки" з темношкірою акторкою в головній ролі

Новина з відео

12:31 Леді Гага кинулась на допомогу фотографу на доріжці "Оскар-2023": той шокував співачку реакцією

Новина з відео

11:38 Співачка Діана Глостер презентувала кліп, в якому занурилась у басейн: про що пісня

Новина з відео

08:50 Перемога "Динамо" над "Дніпро-1", "Шахтар" розбиває "Кривбас", "Колос" мінімально здолав "Рух"

Новина з відео

08:50 ​​​​​​​ФСБ відрапортувала про нового "українського шпигуна", цього разу аж під Санкт-Петербургом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:55 У Бєлгороді спрацювала ППО: що відомо

Новина з відео

07:15 Церемоніальну резиденцію Президента України показали на премії "Оскар-2023": відео

Новина з відео

23:54 Благодійний фонд Притули дарує російський БпЛА "Орлан" за донат: деталі

Новина з відео

22:19 Ми зараз живемо у той час, коли всі історичні складнощі для України можемо перемогти, — Зеленський

Новина з відео

21:01 Зеленський просвоїв Олександру Мацієвському звання "Героя України"

Ексклюзив

07:10Чому дорожчають фрукти та овочі, і як довго це триватиме

18:00Як путін наслідує Сталіна: 70 років зі смерті вусатого тирана

07:33Чому Китаю вигідно допомагати росії у війні проти України

Новина з відео

21:35Все про пісні, які претендують на "Оскар-2023"

Новина з фото

20:45Медитація, душ і навіть перегляд мюзиклів: як знаменитості борються з безсонням

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:39 "Я знімаю їх так, щоб не говорили, що це недолік": львівська фотографка про поранених військових

06:00Історія уельського журналіста, який 90 років тому викрив Голодомор в Україні

Новина з фото

22:40Грузія: проросійська влада vs прозахідні громадяни

Новина з відео

19:39Зірки відстоюють можливість виїзду за кордон: заяви українських селебрітіс

Ексклюзив

19:26Залужний та Буданов на колінах провели в останню путь загиблого героя України Да Вінчі

Актуальне по темі

None 13 Березень 15:13

Глава українського футболу може стати віцепрезидентом УЄФА

None 13 Березень 15:07

Орбан їде до Парижу: про що він розмовлятиме з Макроном

None 13 Березень 15:02

Суд над бійцем ТРО в Одесі: відмовився їхати на фронт

None 13 Березень 14:58

Весна зачекає: мінусову температуру прогнозують одразу у п'яти областях

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB