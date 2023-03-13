Білгород-Дністровський порт на Одещині продали

В аукціоні взяли участь три потенційні інвестори

Аукціон з приватизації відбувся на платформі Prozzoro.Продажі. Стартова ціна, яка була встановлена Фондом держмайна України – 93 787 119.54 гривень.

Про це повідомляє керівник Регіонального відділення ФДМ в Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський.

"220 млн 100 грн — найвища пропозиція за єдиний майновий комплекс ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" + ПДВ + погашення боргів.

Це другий онлайн-аукціон з приватизації портів в Україні. Перший з такого аукціону продано порт "Усть-Дунайськ" за 201 млн грн + 40 млн грн ПДВ. До цього держава мала досвід лише концесії та різних форматів оренди у портах", — зазначив Олександр Славський.

Що відомо про Білгород-Дністровський порт

Порт має три локації:

основні потужності у самому місті Білгород-Дністровський на березі лиману,

портопункт з виходом до моря у Затоці (за відомим мостом)

базу відпочинку також у Затоці.

Нині підприємство працює лише як "сухий порт". За 9 місяців 2022 тут перевантажено 272 тис. тонн вантажів (що на 270 тонн більше за попередній рік).

Водночас порт залишається збитковим. Станом на 30.09 борги підприємства становили 104 млн грн, які має погасити покупець.

Порт потребує дуже великих інвестицій для свого повноцінного розвитку: модернізації техніки, будівництва сучасних логістичних потужностей і звісно, днопоглиблення.

За словами Олександра Славського, лише приватний власник зможе розпочати модернізацію, створити нові робочі місця з конкурентними зарплатами, що дасть поштовх для розвитку і міста, і бізнесу в Бессарабії та загалом в Україні.

Нагадаємо, "сухий порт" вдалося продали з другої спроби.

Фото: Економічна правда