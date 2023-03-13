Со второй попытки Белгород-Днестровский порт в Одесской области продали
Аукцион по приватизации прошел на платформе Prozzoro.Продажи. Стартовая цена, установленная Фондом госимущества Украины — 93 787 119.54 гривен.
Об этом сообщает руководитель Регионального отделения ФГИ в Одесской и Николаевской областях Александр Славский.
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"220 млн 100 грн — самое высокое предложение за единый имущественный комплекс ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт" + НДС + погашение долгов.
Это второй онлайн аукцион по приватизации портов в Украине. Первый из такого аукциона продан порт "Усть-Дунайск" за 201 млн грн + 40 млн грн НДС. До этого государство имело опыт только концессии и разных форматов аренды в портах", — отметил Александр Славский.
Что известно о Белгород-Днестровском порте
Порт имеет три локации:
- основные мощности в самом городе Белгород-Днестровский на берегу лимана;
- портопункт с выходом к морю в Затоке (за известным мостом);
- базу отдыха в Затоке.
В настоящее время предприятие работает только как "сухой порт". За 9 месяцев 2022 года здесь перегружено 272 тыс. тонн грузов (что на 270 тонн больше предыдущего года).
В то же время порт остается убыточным. По состоянию на 30.09 долги предприятия составили 104 млн грн, которые должен погасить покупатель.
Порт нуждается в очень больших инвестициях для своего полноценного развития: модернизации техники, строительства современных логистических мощностей и, конечно, дноуглубления.
По словам Александра Славского, только частный собственник сможет приступить к модернизации, создать новые рабочие места с конкурентными зарплатами, что даст толчок для развития и города, и бизнеса в Бессарабии и в целом в Украине.
Напомним, "сухой порт" удалось продать со второй попытки.
Фото: Экономическая правда