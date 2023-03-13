Измаильский порт за месяц увеличил грузопереработку на 24%

Порту "Измаил" удалось на 274% превысить выполнение плана

В феврале 2023 г. общая грузопереработка Измаильского морского порта достигла объема 1 млн 345 тыс. тонн. По сравнению с прошлым месяцем этот показатель вырос на 24%.

Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.

В настоящее время порту Измаил удалось на 274% превысить выполнение плана. В номенклатуре грузов первую позицию удерживают зерновые. Далее размещается другая аграрная продукция.

Среди грузов, проходящих через порт, важное место также занимают:

подсолнечник

соя

дробь

масло

"Операторов, которые занимаются переработкой зерновых грузов также стало больше. Их количество сейчас составляет одиннадцать, а раньше было всего три. Несмотря на то, что 2022 год, из-за полномасштабной войны рф против Украины, стал невероятно тяжелым для судоходства и торговли, порт Измаил сумел на 218% перевыполнят показатели 2021 года", — говорится в сообщении.

Отметим, в 2021 году объем грузопереработки достиг 3,84 млн. тонн. В 2022 году этот показатель продемонстрировал результат в 8,89 млн. тонн.

Что известно об Измаильском морском порте

Следует отметить, что Измаильский морской порт имеет международное значение и расположен на берегу реки Дунай. Порт способен принимать суда с осадком – 6.5 – 7.0 м, ширина – 30 м и длиной – 150 м. В акваторию порта входит часть Килийского устья.

Тем временем Укрзализныця временно ограничила отправку зерна в Измаильский порт.

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

АО "Укрзализныця" с 13 по 17 марта ввело конвенцию на транспортировку зерновых грузов до станции Измаил.

В частности, ограничения введены для ООО "Аскет Шиппинг", ООО "ДЛК", МЧП "Маринекс", ЧП "Центрагроэкспорт", ООО "Юникорнс" на отправку грузов в ГП "Измаильский морской торговый порт".

Напомним, за прошедшую неделю в рамках "зерновой инициативы" 23 судна покинули украинские порты. На их борту было более миллиона тонн зерна.