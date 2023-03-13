Измаильский порт за месяц увеличил грузопереработку на 24%
В феврале 2023 г. общая грузопереработка Измаильского морского порта достигла объема 1 млн 345 тыс. тонн. По сравнению с прошлым месяцем этот показатель вырос на 24%.
Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.
-
Африку атаковал мощный циклон "Фредди": погибли десятки человек
-
В Sony намекнули на дату выхода PlayStation 6
-
Во Львове медсестру, отказавшуюся ехать на фронт, оштрафовали на 102 тысячи гривен
-
Три знака зодиака до конца года услышат свадебные колокола: кому повезет
-
Обстрел на Николаевщине: враг прячется за мирным населением
-
В москве вырубают леса и уничтожают заповедники для размещения ПВО
-
Иран помиловал более 20 тысяч участников антиправительственных протестов
-
Прокуратура начала расследование из-за обстрела оккупантами общежития в Сумской области
-
Лукашенко подписал "дорожную карту" сотрудничества с Ираном: подробности
-
Тысячи километров, тонны гуманитарной помощи и сотни спасенных: фонд Future for Ukraine отмечает первую годовщину
В настоящее время порту Измаил удалось на 274% превысить выполнение плана. В номенклатуре грузов первую позицию удерживают зерновые. Далее размещается другая аграрная продукция.
Среди грузов, проходящих через порт, важное место также занимают:
- подсолнечник
- соя
- дробь
- масло
"Операторов, которые занимаются переработкой зерновых грузов также стало больше. Их количество сейчас составляет одиннадцать, а раньше было всего три. Несмотря на то, что 2022 год, из-за полномасштабной войны рф против Украины, стал невероятно тяжелым для судоходства и торговли, порт Измаил сумел на 218% перевыполнят показатели 2021 года", — говорится в сообщении.
Отметим, в 2021 году объем грузопереработки достиг 3,84 млн. тонн. В 2022 году этот показатель продемонстрировал результат в 8,89 млн. тонн.
Что известно об Измаильском морском порте
Следует отметить, что Измаильский морской порт имеет международное значение и расположен на берегу реки Дунай. Порт способен принимать суда с осадком – 6.5 – 7.0 м, ширина – 30 м и длиной – 150 м. В акваторию порта входит часть Килийского устья.
Тем временем Укрзализныця временно ограничила отправку зерна в Измаильский порт.
Об этом сообщается на официальном сайте компании.
АО "Укрзализныця" с 13 по 17 марта ввело конвенцию на транспортировку зерновых грузов до станции Измаил.
В частности, ограничения введены для ООО "Аскет Шиппинг", ООО "ДЛК", МЧП "Маринекс", ЧП "Центрагроэкспорт", ООО "Юникорнс" на отправку грузов в ГП "Измаильский морской торговый порт".
Напомним, за прошедшую неделю в рамках "зерновой инициативы" 23 судна покинули украинские порты. На их борту было более миллиона тонн зерна.