Головна Одеса Купальний сезон триває — яка температура моря в Одесі

Купальний сезон триває — яка температура моря в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 05:44
Погода в Одесі 22 вересня — яка температура моря
Люди на пірсі ловлять рибу. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 22 вересня, в Одесі погода буде комфортною та без опадів. Температура повітря вдень триматиметься на рівні +23 °C, а море ще не встигло охолонути й радує до +20 °C. Для вересня це чудова нагода встигнути зануритися у хвилі Чорного моря, поки літо остаточно не попрощалося.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

Синоптики прогнозують для Одеси сонячний та спокійний день без опадів. Вітер південно-східний, невеликий, 5-10 м/с. Вночі температура триматиметься на рівні +14…+16 °C, вдень повітря прогріється до +21…+23 °C.

Яка температура морської води в Одесі

Найприємніший сюрприз чекає біля моря — температура води становитиме +19…+20 °C. Це означає, що купальний сезон ще можна продовжити, адже вода досі зберігає літнє тепло.

Погода в Одеській області

В області також буде сонячно. Вночі та вранці можливий слабкий туман, через що на автошляхах видимість знизиться до 500 — 1000 метрів. Денна температура підніметься до +21…+26 °C.

Крім того, у більшості районів області підвищена пожежна небезпека. Мешканців закликають бути обережними з вогнем.

Нагадаємо, у Харкові та області сьогодні збережеться суха та спекотна погода. Також ми писали, що на Львівщині удень температура повітря сягатиме майже +30 °C, а опадів не очікується.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
