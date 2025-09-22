Погода в Одессе 22 сентября - какая температура моря

Люди на пирсе ловят рыбу. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 22 сентября, в Одессе погода будет комфортной и без осадков. Температура воздуха днем будет держаться на уровне +23 °C, а море еще не успело остыть и радует до +20 °C. Для сентября это прекрасная возможность успеть окунуться в волны Черного моря, пока лето окончательно не попрощалось.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Погода в Одессе

Синоптики прогнозируют для Одессы солнечный и спокойный день без осадков. Ветер юго-восточный, небольшой, 5-10 м/с. Ночью температура будет держаться на уровне +14...+16 °C, днем воздух прогреется до +21...+23 °C.

Какая температура морской воды в Одессе

Самый приятный сюрприз ждет у моря — температура воды составит +19...+20 °C. Это означает, что купальный сезон еще можно продолжить, ведь вода до сих пор сохраняет летнее тепло.

Погода в Одесской области

В области также будет солнечно. Ночью и утром возможен слабый туман, из-за чего на автодорогах видимость снизится до 500 — 1000 метров. Дневная температура поднимется до +21...+26 °C.

Кроме того, в большинстве районов области повышенная пожарная опасность. Жителей призывают быть осторожными с огнем.

Напомним, в Харькове и области сегодня сохранится сухая и жаркая погода. Также мы писали, что на Львовщине днем температура воздуха будет достигать почти +30 °C, а осадков не ожидается.