Погода в Одессе 21 сентября - море +20 °С

Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 21 сентября, в Одессе будет без дождя и с приятным осенним теплом. Дневная температура достигнет более +20 °С, а море будет оставаться комфортным для купания. В области также ожидают солнечную погоду, лишь кое-где возможен утренний туман.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Погода в Одессе

В городе прогнозируют переменную облачность и умеренный юго-восточный ветер до 10 м/с.

Температура воздуха в Одессе будет колебаться от +14 °С ночью до +23 °С днем.

В то же время море еще сохраняет летнее тепло — +19...+20 °С, поэтому желающие могут смело окунуться в воду.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет сухо и солнечно. Кое-где ночью и утром возможен слабый туман. Дневная температура достигнет +26 °С, ночью ожидается от +11 °С до +16 °С.

В большинстве районов области повышенная пожарная опасность. Жителей призывают быть осторожными с огнем.

Напомним, до 24 сентября в некоторых регионах Украины температура воздуха продержится до +29 °C. Также мы писали, когда ждать первых заморозков в Украине.