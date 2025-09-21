Погода в Одессе 21 сентября - море +20 °С

Купаться еще можно — какая температура моря в Одессе сегодня
Сегодня, 21 сентября, в Одессе будет без дождя и с приятным осенним теплом. Дневная температура достигнет более +20 °С, а море будет оставаться комфортным для купания. В области также ожидают солнечную погоду, лишь кое-где возможен утренний туман.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
В городе прогнозируют переменную облачность и умеренный юго-восточный ветер до 10 м/с.
Температура воздуха в Одессе будет колебаться от +14 °С ночью до +23 °С днем.
В то же время море еще сохраняет летнее тепло — +19...+20 °С, поэтому желающие могут смело окунуться в воду.
Погода в Одесской области
В Одесской области также будет сухо и солнечно. Кое-где ночью и утром возможен слабый туман. Дневная температура достигнет +26 °С, ночью ожидается от +11 °С до +16 °С.
В большинстве районов области повышенная пожарная опасность. Жителей призывают быть осторожными с огнем.
Напомним, до 24 сентября в некоторых регионах Украины температура воздуха продержится до +29 °C. Также мы писали, когда ждать первых заморозков в Украине.
