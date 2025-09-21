Погода в Одесі 21 вересня — море +20 °С

Купатися ще можна — яка температура моря в Одесі сьогодні
Сьогодні, 21 вересня, в Одесі буде без дощу та з приємним осіннім теплом. Денна температура сягне понад +20 °С, а море залишатиметься комфортним для купання. В області також очікують сонячну погоду, лише подекуди можливий ранковий туман.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
У місті прогнозують мінливу хмарність та помірний південно-східний вітер до 10 м/с.
Температура повітря в Одесі коливатиметься від +14 °С уночі до +23 °С удень.
Водночас море ще зберігає літнє тепло — +19…+20 °С, тож охочі можуть сміливо зануритися у воду.
Погода в Одеській області
В Одеській області також буде сухо й сонячно. Подекуди вночі та вранці можливий слабкий туман. Денна температура сягне +26 °С, уночі очікується від +11 °С до +16 °С.
У більшості районів області підвищена пожежна небезпека. Мешканців закликають бути обережними з вогнем.
Нагадаємо, до 24 вересня у деяких регіонах України температура повітря протримається до +29 °C. Також ми писали, коли чекати перших заморозків в Україні.
