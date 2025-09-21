Відео
Головна Одеса Купатися ще можна — яка температура моря в Одесі сьогодні

Купатися ще можна — яка температура моря в Одесі сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 05:42
Погода в Одесі 21 вересня — море +20 °С
Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 21 вересня, в Одесі буде без дощу та з приємним осіннім теплом. Денна температура сягне понад +20 °С, а море залишатиметься комфортним для купання. В області також очікують сонячну погоду, лише подекуди можливий ранковий туман.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

У місті прогнозують мінливу хмарність та помірний південно-східний вітер до 10 м/с.

Температура повітря в Одесі коливатиметься від +14 °С уночі до +23 °С удень.

Водночас море ще зберігає літнє тепло — +19…+20 °С, тож охочі можуть сміливо зануритися у воду.

Погода в Одеській області

В Одеській області також буде сухо й сонячно. Подекуди вночі та вранці можливий слабкий туман. Денна температура сягне +26 °С, уночі очікується від +11 °С до +16 °С.

У більшості районів області підвищена пожежна небезпека. Мешканців закликають бути обережними з вогнем.

Нагадаємо, до 24 вересня у деяких регіонах України температура повітря протримається до +29 °C. Також ми писали, коли чекати перших заморозків в Україні.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди температура
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
