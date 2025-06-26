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Головна Одеса Купальний сезон в Одесі — яка температура води у морі сьогодні

Купальний сезон в Одесі — яка температура води у морі сьогодні

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Дата публікації: 26 червня 2025 04:57
Яка температура води у Чорному морі сьогодні - прогноз погоди на 26 липня в Одесі
Одеський пляж. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Температура води Погода в Одесі Погода на Одещині

Сьогодні, у четвер, 26 червня, в Одесі буде мінлива хмарність, однак без істотних опадів. Температура води у морі не опуститься, що має порадувати туристів, які приїхали в наше місто на відпочинок.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Температура води

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 25 червня залишиться на тому ж рівні, на якому була сьогодні. Вона протягом всього дня буде від +14 до +15°С.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, однак істотних опадів не прогнозують. Вітер — південно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +20...+22 °C, а вдень потеплішає до +29...+31 °C. 

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність, однак опадів не обіцяють. Вітер сьогодні прогнозують південно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +17...+22 °C, вдень — від +27 °C до +32 °C, а місцями і до 36 °C. На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.

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Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.

погода Одеса вода Новини Одеси прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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