Какая температура воды в Черном море сегодня - прогноз погоды на 26 июля в Одессе

Одесский пляж. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в четверг, 26 июня, в Одессе будет переменная облачность, однако без существенных осадков. Температура воды в море не опустится, что должно порадовать туристов, приехавших в наш город на отдых.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Температура воды

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды 25 июня останется на том же уровне, на котором была сегодня. Она в течение всего дня будет от +14 до +15°С.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность, однако существенных осадков не прогнозируют. Ветер — юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +20...+22 °C, а днем потеплеет до +29...+31 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность, однако осадков не обещают. Ветер сегодня прогнозируют юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +17...+22 °C, днем — от +27 °C до +32 °C, а местами и до 36 °C. На автодорогах региона обещают хорошую видимость.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.