"Купили за 70 тисяч гривень": одесит здавав ворогу місця дислокації систем ППО
Прокурори довели факт державної зради, за яку засудили одесита. Під час розслідування встановлено, що він збирав і передавав інформацію про розташування систем ППО.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Під час розслідування встановлено, що зловмисник збирав і передавав інформацію про розташування об’єктів енергетичної інфраструктури, місця дислокації особового складу і військової техніки підрозділів ЗСУ, блокпостів, адміністративних будівель правоохоронних органів та військових об’єктів в Одесі та області. За це йому заплатили 70 тисяч гривень.
Під час збору розвідувальної інформації він виїжджав до різних районів Одеси та передмістя обласного центру, де здійснював фото- та відеофіксацію об’єктів. Засуджений встановив та зафіксував на відео базування засобів протиповітряної оборони в Одесі.
Інформатора затримали під час передачі відеоматеріалу з дислокацією систем ППО представникам спецслужб РФ за допомогою одного з месенджерів. Наразі він перебуває під вартою.
Яке покарання чекає за держзраду
За підтримання обвинувачення прокурорами Одеської обласної прокуратури мешканця Одеси засуджено за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, СБУ затримала зрадника, який "полював" на HIMARS та розвідував склади з боєприпасами ЗСУ на Одещині. Фігурантом виявився строковик однієї з бригад Військово-морських сил ЗСУ, який був завербований ворогом після початку повномасштабної агресії.