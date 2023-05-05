"Купили за 70 тисяч гривень": одесит здавав ворогу місця дислокації систем ППО

Затримання інформатора РФ. Фото: Одеська обласна прокуратура

Прокурори довели факт державної зради, за яку засудили одесита. Під час розслідування встановлено, що він збирав і передавав інформацію про розташування систем ППО.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Під час розслідування встановлено, що зловмисник збирав і передавав інформацію про розташування об’єктів енергетичної інфраструктури, місця дислокації особового складу і військової техніки підрозділів ЗСУ, блокпостів, адміністративних будівель правоохоронних органів та військових об’єктів в Одесі та області. За це йому заплатили 70 тисяч гривень.

Судове засідання над агентом РФ. Фото: Одеська обласна прокуратура

Під час збору розвідувальної інформації він виїжджав до різних районів Одеси та передмістя обласного центру, де здійснював фото- та відеофіксацію об’єктів. Засуджений встановив та зафіксував на відео базування засобів протиповітряної оборони в Одесі.

Інформатора затримали під час передачі відеоматеріалу з дислокацією систем ППО представникам спецслужб РФ за допомогою одного з месенджерів. Наразі він перебуває під вартою.

Яке покарання чекає за держзраду

За підтримання обвинувачення прокурорами Одеської обласної прокуратури мешканця Одеси засуджено за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала зрадника, який "полював" на HIMARS та розвідував склади з боєприпасами ЗСУ на Одещині. Фігурантом виявився строковик однієї з бригад Військово-морських сил ЗСУ, який був завербований ворогом після початку повномасштабної агресії.